INAH responde a polémica por inversión millonaria en Teotihuacán y aclara uso de recursos

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) rechazó que la instalación de arcos de seguridad en la zona arqueológica de Teotihuacán represente por sí sola una inversión de 30 millones de pesos, como se ha difundido en medios y redes sociales.

Instalan arcos detectores en la Zona Arqueológica de #Teotihuacán. ¿Crees que esta medida mejora la seguridad de los visitantes?



Cámara ubicada en restaurante La Ingrata. #EdoMex https://t.co/646quIjgOI pic.twitter.com/oHZkmMC2Uc — Webcams de México (@webcamsdemexico) April 28, 2026

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¿Qué incluye realmente la inversión en Teotihuacán?

En un posicionamiento, el organismo precisó que ese monto corresponde a un proyecto más amplio que contempla diversas acciones de mejora en el sitio.

Entre ellas, detalló la renovación de taquillas y accesos, la optimización de servicios para visitantes, la modernización de la señalética y la actualización museográfica en los tres museos de la zona: el de la Cultura Teotihuacana, el de Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente” y el de la Ciudadela.

#INAHInforma Con relación a diversas notas dadas a conocer en espacios televisivos y publicaciones en redes sociales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informa: pic.twitter.com/EpYyeybbbn — INAH (@INAHmx) April 28, 2026

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¿Por qué surgió la polémica por los arcos de seguridad?

El INAH sostuvo que la información difundida sobre el costo exclusivo de los arcos de seguridad es incorrecta y forma parte de una interpretación errónea del presupuesto total asignado.

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¿Qué contexto rodea esta aclaración?

La aclaración surge en medio de cuestionamientos sobre el uso de recursos en Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más visitados del país, luego de la balacera registrada la semana pasada.

La seguridad fue reforzada en la Zona Arqueológica Teotihuacán Ampliar

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