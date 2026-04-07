El thriller de crimen protagonizado por Chris Hemsworth, con 89% en Rotten Tomatoes que ya es número 1 en México en Prime Video

Una película protagonizada por Chris Hemsworth, Halle Berry y Mark Ruffalo se ha colocado como la número 1 en México en Prime Video, convirtiéndose en uno de los títulos más vistos del momento.

Y no solo es popular, también ha sorprendido por su recepción, alcanzando alrededor de 89% en Rotten Tomatoes, algo poco común para thrillers de este estilo. Así que te contamos todo sobre ‘Crime 101′ y por qué necesitas verla.

¿De qué trata ‘Crime 101′ con Chris Hemsworth como protagonista?

La historia sigue a un sofisticado ladrón de joyas que ejecuta robos casi perfectos, mientras un detective comienza a seguir su rastro obsesivamente. En medio de esta persecución, una agente de seguros entra en juego, creando una red de intereses, tensión y decisiones que lo cambian todo.

El resultado, es un thriller elegante, con ritmo tenso y personajes complejos que han conectado con la audiencia. Y claramente, la participación de Chris Hemsworth, Halle Barry, Mark Ruffalo y Barry Keohgan, hace que sea única.

Mx - Barry Keoghan en 'Crime 101' sorprende a todos con su actuación / Andreas Rentz Ampliar

De fracaso en cines a fenómeno en streaming

Lo más sorprendente es que la película no tuvo el impacto esperado en taquilla pero encontró una segunda vida en streaming. Y es que en cuestión de días, se convirtió en número 1 en decenas de países y en México, demostrando que el boca a boca y las plataformas pueden cambiar completamente el destino de una producción.

Además, su mezcla de acción, drama y actuaciones sólidas la ha colocado como una de las favoritas actuales del público. Por ende, su calificación de 89% en Rotten Tomatoes la hace estar en las pantallas de todos.

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¿Por qué ‘Crime 101′ con Chris Hemsworth como protagonista está obsesionando a todos?

El éxito no es casualidad, pues tiene un elenco lleno de estrellas de Hollywood, una historia de crimen con tensión constante, el buen recibimiento de la crítica y el impulso del streaming a nivel global hace que ‘Crime 101′ tenga al filo del asiento a sus espectadores.

Cada personaje persigue algo, desde dinero hasta justicia, lo que hace que el conflicto se sienta más personal que espectacular. Por lo que la mezcla del thriller clásico y el drama emocional es lo que la está haciendo destacar, provocando que no se pueda dejar de verla.