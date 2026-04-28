CNPI rechaza creación de partidos indígenas por falta de legitimidad y representación / NurPhoto

El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) rechazó la creación o reconocimiento de partidos indígenas con categoría “indígena” en Oaxaca, al advertir que se trata de un modelo que no garantiza representación real y puede derivar en simulación.

El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas rechaza categóricamente el reconocimiento o la creación de un partido político local en el estado de Oaxaca con la categoría jurídica de “indígena”.



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¿Por qué rechazan los partidos indígenas en Oaxaca?

En un pronunciamiento público, la organización dejó claro que no respalda esta figura jurídica, al considerar que distorsiona las formas de organización de los pueblos originarios y abre la puerta a su uso político sin legitimidad comunitaria.

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¿Qué plantea el marco legal en Oaxaca?

El posicionamiento surge mientras autoridades electorales en Oaxaca avanzan en la construcción de un marco legal que permitiría el registro de partidos bajo esa denominación, a través de consultas y foros.

Hasta ahora, no existe ningún partido político reconocido formalmente como “indígena” en el estado, sin embargo, ya se presentaron intentos.

Uno de los casos más visibles fue el de “Fuerza por Oaxaca”, que buscó ese reconocimiento, pero un tribunal se lo negó.

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¿Cuáles son los riesgos de este modelo?

Para el CNPI, etiquetar a un partido como indígena no asegura representación auténtica y puede convertirse en un mecanismo de simulación, donde actores ajenos a las comunidades utilicen esa identidad con fines electorales.

La organización también cuestionó la falta de consulta efectiva y advirtió que imponer este modelo desde las instituciones vulnera el derecho de los pueblos a decidir sus propias formas de organización y participación política.

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