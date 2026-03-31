Es el momento de México en los pagos digitales: 3 de cada 10 transacciones ya son contactless / Tim Robberts

En entrevista con Jeanette Leyva Reus el director de Visa México, Francisco Valdivia, informó que en México hay una aceleración importante en pagos digitales y sin contacto (contactless) en distintos sectores de la Economía, sobre todo por parte de consumidores que cada vez se sienten más cómodos con la tecnología al realizar pagos.

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¿Cómo ha crecido el uso de pagos digitales?

“Empezamos a ver aceptación de pagos, lo empezamos a ver cona aceptación de pagos en el Metrobús, Metro, como consumidores entendiendo el benéfico que hacer esa transacción practica en un entorno cotidiano del día a día”. — Francisco Valdivia, director de Visa México

Valdivia señaló que los pagos digitales de Visa en el mercado nacional incrementar desde hace dos años, los pagos con tarjeta sin contacto eran del 2 por ciento y actualmente son del 30 por ciento, es decir, tres de cada diez realizan este tipo de transacciones; ya no es un periodo de prueba, la escalada es importante y es tendencia no solo en México sino en otros mercados.

¿Por qué es el momento de México en pagos digitales?

“Somos una compañía que operamos en más de 200 países, pero entendemos realidades específicas y es el momento de México en términos de crecimiento en pagos digitales”. — Francisco Valdivia, director de Visa México

El director de Visa en México dio a conocer que junto al Gobierno de Jalisco están implementando un programa como en la Ciudad de México para realizar pagos digitales sin contacto en el transporte público por el Mundial 2026, un proyecto que se realizará en otras regiones del país y algo que va a prevalecer.

¿Qué impacto tendrá en la economía y las empresas?

“En Visa la medida que incluye más digitalización a una población aporta al crecimiento económico, al desarrollo del propio país, brinda mejor tecnología, para que permita vender más, vender mejor, tener mayor información, que les pueda dar beneficio, generar historia, que permita crecer negocio a través de financiamiento por eso esa insistencia que tienen que ver con el desarrollo del país, es importante para el ecosistema financiero”. — Francisco Valdivia, director de Visa México

Además, puntualizó que trazaron como objetivo digitalizar a más de un millón de micro y pequeñas empresas (MiPyMEs) donde la aceptación es mayor con el apoyo del Gobierno y el sector privado a través de un programa diseñado por la Secretaría de Economía.

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