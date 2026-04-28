“Aborto si, aborto no, eso lo decido yo”, así piden feministas que se despenalice totalmente el aborto en la CDMX

Al grito de “aborto si, aborto no, eso lo decido yo”, un grupo de feministas realizaron un mitin y rompieron una piñata del Código Penal frente al Congreso de la Ciudad de México para pedir la despenalización total del aborto.

¿Qué piden los colectivos feministas?

Cristina Santana, del Instituto de liderazgo Simón de Beauvoir y de la Marea Verde, exige que se elimine el aborto del código penal, porque esta situación, sigue estando penalizada en el código Penal de Ciudad de México.

El aborto, afirmó, solo es hasta las 12 semanas de embarazo.

“y a partir de ahí pues solo hay ciertas causales por las cuales no se penaliza, pero esto ha hecho que se siga criminalizando abriendo carpetas de investigación” — Explicò

¿Cuántos casos se han investigado en CDMX?

La petición se hace porque, señaló, del 2015 a febrero de 2026, la CDMX ha liderado el número de carpetas y averiguaciones previas sobre aborto, con un total de 1,587.

Desde su despenalización en la capital del país en el 2007, el gobierno de la ciudad ha realizado más de 300 mil abortos.

¿Qué dicen las autoridades de salud?

Según ha afirmado la titular de la Secretaría de Salud, Nadine Gasman, los procedimientos se han llevado a cabo con cero muertes maternas.

En el grupo que se manifestó frente al Congreso se encontraban activistas de las organizaciones: Antígona, Balance, Cerrucha, Equidad de Género, GIRE, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Ipas LAC, Luchadoras, Médicos del Mundo, REDefine CDMX y Vivas y Libres.