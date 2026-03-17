Saldo a favor SAT 2026: ¿Cómo saber paso a paso si me van a regresar dinero?
Si tu declaración está correcta, el SAT puede hacer una devolución automática
Si ya presentaste tu Declaración Anual 2026 ante el SAT, hay buenas noticias: podrías recibir dinero de vuelta. Esto se conoce como saldo a favor, y ocurre cuando pagaste más impuestos de los que realmente debías.
Pero… ¿cómo saber si te toca devolución? Aquí te lo explicamos paso a paso con información oficial.
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Paso a paso para saber si tienes saldo a favor
- Entra al portal del SATDirígete a la sección de “Declaraciones” en el sitio oficial.
- Inicia sesiónUsa tu RFC y contraseña o tu e.firma para acceder.
- Revisa tu declaraciónSelecciona el ejercicio fiscal correspondiente y consulta el resultado.
- Identifica el resultadoSi aparece la leyenda “saldo a favor”, significa que el SAT te devolverá dinero.
También puedes usar el simulador del SAT, que permite revisar información precargada como ingresos y deducciones antes de presentar la declaración.
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¿Cómo te regresa el dinero el SAT?
Si tu declaración está correcta, el SAT puede hacer una devolución automática, siempre que proporciones tu CLABE bancaria y elijas esta opción.
En la mayoría de los casos, el depósito puede tardar hasta 40 días hábiles, aunque en 2026 algunas devoluciones pueden procesarse en menos tiempo.
Recomendaciones clave
- Verifica que tu CLABE esté correcta
- Revisa tus deducciones personales
- Evita errores en tu declaración
En resumen, revisar tu saldo a favor es rápido y totalmente en línea. Y sí: si hiciste bien tu declaración, el SAT podría devolverte dinero este 2026.