Saldo a favor SAT 2026: ¿Cómo saber paso a paso si me van a regresar dinero?

Si ya presentaste tu Declaración Anual 2026 ante el SAT, hay buenas noticias: podrías recibir dinero de vuelta. Esto se conoce como saldo a favor, y ocurre cuando pagaste más impuestos de los que realmente debías.

Pero… ¿cómo saber si te toca devolución? Aquí te lo explicamos paso a paso con información oficial.

Paso a paso para saber si tienes saldo a favor

Entra al portal del SATDirígete a la sección de “Declaraciones” en el sitio oficial. Inicia sesiónUsa tu RFC y contraseña o tu e.firma para acceder. Revisa tu declaraciónSelecciona el ejercicio fiscal correspondiente y consulta el resultado. Identifica el resultadoSi aparece la leyenda “saldo a favor”, significa que el SAT te devolverá dinero.

También puedes usar el simulador del SAT, que permite revisar información precargada como ingresos y deducciones antes de presentar la declaración.

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¿Cómo te regresa el dinero el SAT?

Si tu declaración está correcta, el SAT puede hacer una devolución automática, siempre que proporciones tu CLABE bancaria y elijas esta opción.

En la mayoría de los casos, el depósito puede tardar hasta 40 días hábiles, aunque en 2026 algunas devoluciones pueden procesarse en menos tiempo.

Recomendaciones clave

Verifica que tu CLABE esté correcta

Revisa tus deducciones personales

Evita errores en tu declaración

En resumen, revisar tu saldo a favor es rápido y totalmente en línea. Y sí: si hiciste bien tu declaración, el SAT podría devolverte dinero este 2026.