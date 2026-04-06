Pase reglamentado UNAM: Fechas clave, requisitos y registro para 2026

Si eres estudiante de preparatoria (ENP) o CCH de la UNAM, conoce a partir de cuándo podrás realizar el pase reglamentado de la UNAM. El proceso permite a los estudiantes a ingresar a la licenciatura sin presentar examen de admisión.

Así que te contamos todos los detalles de cómo hacerlo, las fechas clave y todos los detalles para que no se te pase nada sobre este tema tan importante.

¿Qué es el Pase Reglamentado de la UNAM?

El Pase Reglamentado es el proceso mediante el cual estudiantes del bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México pueden ingresar directamente a una licenciatura, siempre que cumplan ciertos requisitos académicos.

Aplica para alumnos de:

Escuela Nacional Preparatoria (ENP)

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)

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¿Cuáles son los requisitos para el Pase Reglamentado 2026?

De acuerdo con la convocatoria oficial, los principales requisitos son:

Haber concluido el bachillerato en el tiempo establecido

Contar con el promedio mínimo requerido (según la carrera)

Realizar el registro en línea dentro de las fechas indicadas

Elegir correctamente las opciones de carrera

Es importante destacar que algunas licenciaturas tienen alta demanda, por lo que el promedio juega un papel fundamental en la asignación.

Fechas clave del Pase Reglamentado UNAM 2026

El registro para el pase reglamentado 2026 se realizará en línea a través del portal oficial de la DGAE. Entre los puntos más importantes:

Registro en línea: abril de 2026

Consulta de resultados: posteriormente en el mismo portal

Inscripción: según calendario asignado

Se recomienda estar pendiente de las fechas exactas para evitar errores o retrasos en el proceso.

¿Cómo hacer el registro para el Pase Reglamentado 2026?

El trámite se realiza completamente en línea en el sitio oficial de la DGAE de la UNAM.

Para hacerlo, debes:

Ingresar al portal Completar tus datos personales y académicos Seleccionar tus opciones de carrera Confirmar el registro

Una vez concluido, es fundamental guardar el comprobante.

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¿Cómo evitar errores en el pase reglamentado UNAM 2026?

Uno de los errores más frecuentes es no revisar cuidadosamente las opciones de carrera al momento del registro. Muchos aspirantes colocan opciones que no corresponden a su promedio o que tienen alta demanda sin considerar sus posibilidades reales. Esto puede afectar directamente la asignación final.

Por eso, expertos recomiendan analizar bien las opciones, revisar requisitos específicos del pase reglamentado de la UNAM y no dejar el trámite para el último momento.