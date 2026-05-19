Protestas en Venezuela: ¿Quién era Carmen Navas y qué pasó con su hijo preso político en Caracas?

Las protestas volvieron a sacudir Venezuela tras la muerte de Carmen Navas, una mujer de 82 años que durante más de un año recorrió cárceles, tribunales y oficinas del Gobierno buscando a su hijo desaparecido: el preso político Víctor Hugo Quero. El caso se convirtió en uno de los símbolos más fuertes de la crisis de derechos humanos que vive el país.

¿Quién era Carmen Navas y por qué su muerte provocó protestas en Venezuela?

Víctor Hugo Quero fue detenido el 1 de enero de 2025 en Caracas y acusado de terrorismo y traición a la patria. Durante meses, organizaciones como Foro Penal denunciaron que el hombre permanecía desaparecido dentro del sistema penitenciario venezolano y que las autoridades se negaban a informar su paradero. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de Quero y de su madre.

🇻🇪🥀 Falleció Carmen Teresa Navas, de 82 años, madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas, apenas diez días después de conocer la muerte de su hijo bajo custodia del régimen venezolano.



Pasó los últimos meses de su vida buscándolo, exigiendo respuestas y… https://t.co/CmbRLpMpuk pic.twitter.com/PH8ubf730a — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 18, 2026

La polémica explotó cuando el Gobierno venezolano reconoció en mayo de 2026 que Quero había muerto bajo custodia desde julio de 2025 en la prisión Rodeo I, pero que su familia nunca fue informada oficialmente. Según la versión oficial, falleció por insuficiencia respiratoria, aunque activistas y opositores exigen una investigación independiente por posibles violaciones a derechos humanos.

Lo que se sabe sobre Víctor Hugo Quero y las denuncias de presos políticos

Diez días después de enterarse de la muerte de su hijo, Carmen Navas falleció en Caracas. Su historia provocó indignación nacional y detonó nuevas protestas estudiantiles y movilizaciones en favor de presos políticos. En varias manifestaciones apareció una frase que se volvió viral: “No murieron, los mataron”.

Organizaciones de derechos humanos aseguran que todavía hay más de 400 presos políticos en Venezuela. Mientras el chavismo anunció algunas liberaciones recientes, activistas denuncian que continúan las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

El caso de Carmen Navas y Víctor Hugo Quero volvió a colocar a Venezuela bajo presión internacional. Diversos sectores exigen transparencia, justicia y explicaciones sobre las condiciones en las cárceles del país, mientras las protestas siguen creciendo en Caracas y otras ciudades venezolanas.