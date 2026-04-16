Príncipe Harry es demandado por ONG que le heredó la princesa Diana de Gales; ¿Qué está pasando con el monarca?

Una nueva polémica rodea al príncipe Harry, pero esta vez no tiene que ver directamente con la familia real, sino con una organización que él mismo ayudó a crear.

El duque de Sussex enfrenta una demanda que ha sorprendido a muchos, ya que proviene de una fundación con la que estuvo ligado durante años.

¿Por qué demandaron al príncipe Harry?

El príncipe Harry fue demandado por difamación por Sentebale, una organización benéfica que él cofundó en 2006 en honor a su madre, la princesa Diana.

De acuerdo con reportes, la ONG lo acusa de haber participado en una “campaña mediática negativa” que habría afectado su reputación y funcionamiento interno.

La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior de Londres e incluye también a un colaborador cercano del príncipe.

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¿Cuál es el conflicto que detonó e problemas con el príncipe Harry?

El origen del problema se remonta a 2025, cuando Harry y otros miembros de la organización renunciaron tras una fuerte disputa interna con la presidenta de la fundación. Desde entonces, el conflicto escaló públicamente, con acusaciones cruzadas y tensiones sobre la dirección y manejo de la organización.

Según la ONG, esta situación habría derivado en daños a su imagen y en problemas operativos.

¿Qué es Sentebale y por qué es importante?

Sentebale fue creada para apoyar a jóvenes vulnerables en África, especialmente aquellos afectados por VIH/sida en países como Lesoto y Botsuana.

Durante años, fue uno de los proyectos más representativos del trabajo humanitario del príncipe Harry. Más allá de la demanda, este caso resulta llamativo porque muestra una ruptura poco común, es decir, una organización benéfica demandando a su propio fundador.

Además, el conflicto podría tener impacto en la percepción pública del trabajo filantrópico del príncipe, ya que involucra directamente una de las causas más importantes de su trayectoria.

Por ahora, el caso sigue en proceso y podría escalar a un enfrentamiento legal más largo.