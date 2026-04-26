Pronóstico del clima en CDMX y Edomex para este lunes 27 de abril: calor y lluvias

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México estará marcado por un contraste entre calor durante el día y lluvias por la tarde este lunes 27 de abril de 2026, de acuerdo con el pronóstico oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuál va ser la temperatura para este lunes?

Para el Valle de México se espera un ambiente templado por la mañana y cálido hacia la tarde, con temperaturas máximas cercanas a los 24 a 26 grados en la capital. En zonas del Estado de México, especialmente en áreas altas, el ambiente será ligeramente más fresco.

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El pronóstico indica que el cielo estará medio nublado a nublado durante el día, con incremento de nubosidad conforme avance la tarde, lo que favorecerá lluvias e intervalos de chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Edomex.

¿Va a llover este lunes 27 de abril del 2026?

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, e incluso caída de granizo en algunas zonas, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente durante la tarde y noche.

El fenómeno se debe a la presencia de canales de baja presión combinados con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, condiciones que han generado inestabilidad atmosférica en el centro del país durante los últimos días.

Especialistas señalan que este tipo de clima es típico de la transición hacia la temporada de lluvias, donde el calor acumulado durante el día favorece la formación de tormentas vespertinas.

Ante este panorama, se recomienda a la población usar protección solar durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratados y considerar llevar paraguas o impermeable si se tiene previsto salir por la tarde.

El inicio de semana estará marcado por este patrón de “calor con lluvia”, que podría mantenerse en los próximos días en la región centro del país.