Movimiento del Sombrero lanza app oficial: Grecia Quiroz busca sumar ciudadanos rumbo a elecciones

El Movimiento del Sombrero da un paso digital en abril 2026 con su app oficial. X

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, anunció el lanzamiento de la aplicación oficial del Movimiento Independiente del Sombrero, una plataforma digital que busca fortalecer la comunicación directa con la ciudadanía y ampliar la participación dentro de esta organización política.

De acuerdo con lo informado, la aplicación funcionará como el canal oficial del movimiento, permitiendo a los usuarios acceder a información relevante, mantenerse al tanto de actividades y establecer contacto directo con sus integrantes.

La herramienta incluye secciones dedicadas a noticias, comunicados y agenda de eventos, además de explicar los principios, misión y estructura del movimiento. Esto busca ofrecer mayor transparencia y organización para quienes deseen involucrarse o conocer más sobre este proyecto político independiente.

Autoridades municipales destacaron que la aplicación también permitirá fomentar la participación ciudadana de manera más ordenada, segura y accesible, especialmente en un contexto donde el uso de plataformas digitales se ha vuelto clave para la comunicación política.

El Movimiento Independiente del Sombrero, fundado por el fallecido político Carlos Manzo, ha ganado relevancia en Michoacán en los últimos años como una alternativa política fuera de los partidos tradicionales. Actualmente, es encabezado por Grecia Quiroz, quien ha mantenido el proyecto activo desde su llegada a la presidencia municipal de Uruapan.

Además del lanzamiento de esta aplicación, Quiroz ha dejado abierta la posibilidad de participar en las elecciones de 2027 en Michoacán, lo que ha incrementado la atención sobre el movimiento y sus estrategias de crecimiento.

La app ya se encuentra disponible para descarga en dispositivos móviles y representa un paso hacia la digitalización de la política local, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a las decisiones y actividades del movimiento.