Hoy No Circula: ¿Se mantiene este domingo 26 de abril la contingencia ambiental?

La CAME confirmó si se mantiene la contingencia este domingo 26 de abril 2026 en CDMX. Getty Images

La contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México se mantiene este domingo 26 de abril de 2026, luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activara la Fase 1 debido a altos niveles de ozono registrados durante el sábado 25 de abril.

De acuerdo con reportes oficiales, la medida se implementó tras detectar concentraciones superiores a los límites permitidos, impulsadas por altas temperaturas, radiación solar intensa y condiciones atmosféricas estables que dificultan la dispersión de contaminantes.

¿Se mantiene hoy domingo 26 de abril la contingencia ambiental en CDMX?

Hasta la mañana de este domingo, la contingencia sigue activa, por lo que continúan aplicándose restricciones como el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

Autoridades capitalinas han señalado que la contingencia solo se levanta cuando los niveles de contaminación bajan de los límites establecidos, por lo que la recomendación es mantenerse atentos a los comunicados oficiales durante el día.

📌Conoce las restricciones a la circulación para el día domingo 26 de abril de 2026: pic.twitter.com/sraYEy2UPk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 26, 2026

Contingencia ambiental hoy domingo 26 de abril: última actualización en CDMX

Además, el Gobierno de la Ciudad de México pidió a la población evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ya que son los más vulnerables ante la mala calidad del aire.

Este episodio se suma a varias contingencias registradas en lo que va de 2026, una temporada marcada por el calor y la acumulación de ozono en el Valle de México.

Por ahora, la contingencia ambiental sigue vigente y será la evolución de las condiciones meteorológicas la que determine si se suspende en las próximas horas.