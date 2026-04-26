Hoy No Circula por contingencia ambiental: ¿Qué autos y placas no circulan este domingo 26 de abril?

Conoce qué autos no circulan en CDMX y Edomex y evita sanciones por incumplir. Getty Images

La calidad del aire en el Valle de México obligó a mantener medidas del programa Hoy No Circula este domingo 26 de abril de 2026, debido a la activación de contingencia ambiental, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

De acuerdo con la autoridad ambiental, cuando se activa la contingencia ambiental por altos niveles de ozono, se aplican restricciones extraordinarias a la circulación vehicular en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes.

📌Conoce las restricciones a la circulación para el día domingo 26 de abril de 2026: pic.twitter.com/sraYEy2UPk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 26, 2026

¿Qué autos no circulan este domingo 26 de abril?

Para este domingo, además de las restricciones habituales del programa dominical, deberán suspender su circulación:

Vehículos con holograma 0 y 00

Engomado color amarillo terminación de placa 5 o 6

Vehículos con holograma 1 terminación 2,4,6,8 y 0

Sin embargo, con contingencia ambiental, las medidas se endurecen y alcanzan a más automóviles, incluidos aquellos que regularmente sí pueden circular.

¿Cuándo finaliza la Contingencia Ambiental en el Valle de México?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis señaló que estas restricciones se aplican en un horario de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Las autoridades recomiendan a la población evitar actividades al aire libre en horas de mayor radiación solar, utilizar transporte público y mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que las condiciones atmosféricas pueden cambiar durante el día.

El programa Hoy No Circula por contingencia busca disminuir la concentración de contaminantes en el aire y proteger la salud de millones de habitantes del Valle de México. Por ello, es fundamental respetar las restricciones y consultar fuentes oficiales antes de salir.