¿Qué coches no circulan este domingo 26 de abril? Autoridades activan Fase 1 por contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

Se activa la contingencia ambiental atmosférica por ozono, que se suma a la alta radiación y onda de calor en la Zona Metropolitana del Valle de México

Este sábado la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó a partir de las 14:00 horas la alerta por contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

A través de sus redes sociales informó de las condiciones por las que se activa la Fase 1 de contingencia ambiental.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/UZ9o1Ho9OJ pic.twitter.com/ISDExS4cTI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 25, 2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 14:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones máximas de ozono de 163 ppb en la estación de monitoreo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lo que derivó en la activación de la contingencia ambiental.

Condiciones atmosféricas y niveles de ozono

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indicó que derivado de la revisión de la información meteorológica se observa un sistema de circulación anticiclónica que mantiene su influencia en el centro del país desde hace cuatro días y que hoy incrementó su intensidad, generando estabilidad atmosférica fuerte.

A lo anterior, se sumó a la radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México, que limita de manera significativa la ventilación atmosférica, ocasionando la acumulación de precursores de ozono.

Adicionalmente, las elevadas temperaturas debidas al inicio de una onda de calor en la ZMVM ocasionaron una rápida formación y acumulación de ozono, por lo que se registró una concentración de este contaminante en el rango de Muy Mala calidad del aire.

Por lo anterior y con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, se activa la Fase 1de contingencia ambiental por ozono, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

En días de #calor en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones para protegerte:

✅ Usa bloqueador

✅ Mantente hidratado

✅ No exponerse al sol por tiempo prolongado

✅ Evita comer en la vía pública, los alimentos se descomponen rápidamente… pic.twitter.com/gcIwkDLWvP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 25, 2026

Medidas, recomendaciones y restricciones

Autoridades recordaron a la población:

• Mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

• Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

• Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

• Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.• Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

• Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX o al tel. 5552789931 ext. 1.

Para el cumplimiento de la reducción de emisiones se recomienda:

• Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

• Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

• Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

• Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

• Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

¿Qué vehículos no circulan este domingo 26 de abril?

Deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas los siguientes vehículos:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

La CAMegalopolis recomienda estar pendientes de las redes sociales para conocer los detalles del monitoreo ambiental.