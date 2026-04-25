“La violencia no debe ser el camino”, condena Sheinbaum incidente de seguridad en evento de Trump y corresponsales

Productores agrícolas y comercializadores refrendaron junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, el Programa Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) y garantizan no incremento a la tortilla.

Esta noche y luego de momentos de pánico vividos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en la que un sujeto quiso al parecer atentar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum fue una de las primeras en reaccionar.

A través de sus redes sociales la mandataria mexicana se congratuló de que su homólogo haya salido bien librado.

Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

La presidenta envió sus respetos a Donald Trump y afirmó en su mensaje que “La violencia no debe ser nunca el camino”.

Su mensaje fue reposteado por la cuenta de Relaciones Exteriores en la misma red social.

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