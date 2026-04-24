Tres lesionados siguen hospitalizados tras balacera en Teotihuacán

iroteo en la parte alta de la Pirámide de la Luna, ubicada en la zona arqueológica de Teotihuacán

Tres personas continúan hospitalizadas tras los hechos ocurridos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

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¿Dónde están los lesionados tras la balacera?

Dos de los lesionados permanecen internados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde reciben atención médica especializada.

¿Cuál es el estado de salud de los pacientes?

Otro paciente fue trasladado al Centro Médico Nacional 20 de noviembre, del ISSSTE, para continuar con su tratamiento en un hospital de mayor especialidad.

#ComunicadoConjunto



Secretaría de Salud e IMSS Bienestar dan seguimiento a la atención de personas lesionadas en Teotihuacán



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La Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar informaron que mantienen el seguimiento del estado clínico de las personas lesionadas, mientras continúan las labores de atención tras lo ocurrido en el sitio arqueológico.

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