Tres lesionados siguen hospitalizados tras balacera en Teotihuacán
Tres personas continúan hospitalizadas por los hechos en Teotihuacán; dos están en Ixtapaluca y una en el CMN 20 de Noviembre.
Tres personas continúan hospitalizadas tras los hechos ocurridos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.
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¿Dónde están los lesionados tras la balacera?
Dos de los lesionados permanecen internados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde reciben atención médica especializada.
¿Cuál es el estado de salud de los pacientes?
Otro paciente fue trasladado al Centro Médico Nacional 20 de noviembre, del ISSSTE, para continuar con su tratamiento en un hospital de mayor especialidad.
La Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar informaron que mantienen el seguimiento del estado clínico de las personas lesionadas, mientras continúan las labores de atención tras lo ocurrido en el sitio arqueológico.