Alertan posibles fallas críticas en el Metro de la CDMX por falta de recursos

Los trenes que ya superaron su vida útil y se requieren al menos seis mil millones de pesos para darles mantenimiento

Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) advirtieron que el servicio podría deteriorarse aún más si no se destinan recursos adicionales para mantenimiento, debido al rezago acumulado por más de una década.

El líder sindical del STC, Fernando Espino Arévalo, señaló que actualmente mantienen negociaciones con la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a quien han presentado las necesidades de las distintas áreas. Este mismo día sostendrán una reunión para definir posibles acuerdos.

Explicó que para dar mantenimiento a los trenes que ya superaron su vida útil se requieren al menos seis mil millones de pesos este año, monto adicional al presupuesto asignado, el cual ya está comprometido.

¿Cuánto recurso se necesita para el mantenimiento del Metro?

Entrevistado al término de la inauguración de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento que organiza la Coparmex durante los días 11 y 12 del presente mes, Espino Arévalo advirtió que, de no obtenerse los recursos, no se puede garantizar un servicio eficiente, ya que trenes e instalaciones operan en malas condiciones. Incluso, señaló que existe riesgo para la seguridad de los usuarios, al no descartarse incidentes como descarrilamientos o contactos entre trenes.

“No me gusta ser alarmista, pero sí hay que prevenir la seguridad de los usuarios, que son millones que se trasladan a diario, y puede haber un descarrilamiento, puede haber un contacto entre trenes. Estamos trabajando trabajando en situaciones, pues, no no seguras”. —

El dirigente, quien representa a 13 mil 500 trabajadores, indicó que el sindicato busca evitar afectaciones a la población; sin embargo, no descartó la posibilidad de paros escalonados si no hay respuesta favorable por parte de las autoridades. Las acciones, dijo, dependerán de los resultados de la reunión y de lo que determine el consejo general de delegados.

¿Habrá paros escalonados en el Sistema de Transporte Colectivo?

“Los acuerdos que tenemos ahorita por parte de los trabajadores de las seccionales correspondientes en de nuestra organización sindical, están en el sentido de que habrá, habrá paros escalonados en caso de que no se cumplan las demandas que nosotros expusimos puntualmente a las autoridades. A partir de, bueno, hoy tenemos una reunión con el secretario de finanzas, con el director del metro, y vamos a ver en qué acordamos, ¿sí? Y dependiendo de lo que acordemos, llevaremos las propuestas a propuestas a un consejo general de delegados, quienes nos van a a marcar el la dirección de las acciones a llevar”, señaló el dirigente sindical.

Finalmente, aclaró que la eventual reducción de la jornada laboral a 40 horas no afectaría la operación del Metro, ya que el sistema trabaja desde hace años con turnos escalonados bajo ese esquema.

