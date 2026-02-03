CDMX invertirá mil 500 millones de pesos en la rehabilitación de la Línea 2 del Metro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sobre el cierre y arreglos de la Línea 2 (Azul) del Metro

Con la mira puesta en el Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una inversión histórica de mil 500 millones de pesos para la rehabilitación Línea 2 del Metro.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Adrián Rubalcava, director del Metro, explicó que esta modernización busca eliminar fallas críticas, como el famoso bamboleo de los trenes, y garantizar la seguridad en la línea con mayor demanda de la red.

Adrián Rubalcava detalló que los trabajos técnicos se centrarán en la corrección de la geometría de las vías, la renovación de 38 kilómetros de la red contra incendios y la rehabilitación de cárcamos para evitar inundaciones.

Estas obras son urgentes debido a los hundimientos diferenciales en el tramo de Viaducto, Chabacano y San Antonio.

¿Qué cambios tendrá el servicio de la Línea 2 del Metro?

Para permitir las maniobras de maquinaria pesada, el servicio de la Línea 2 sufrirá modificaciones importantes a partir de su implementación:

Lunes a viernes: Cierre anticipado a las 10:00 PM.

Sábados: Cierre a las 8:00 PM.

Domingos: Permanecerá cerrado totalmente.

El funcionario aclaró que durante estos periodos la línea operará mediante circuitos: de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

El tramo central Viaducto-Chabacano-San Antonio será cubierto por un servicio de apoyo de unidades RTP para minimizar el impacto en los traslados de los usuarios.

¿Qué otras obras contempla la rehabilitación rumbo al Mundial 2026?

Además de las mejoras técnicas, la intervención incluye el proyecto del Parque Elevado, agregó Adrián Rubalcava, una iniciativa busca integrar la estructura del Metro con el entorno social.

Se espera que con la obra se tenga una Línea 2 renovada, más rápida y lista para recibir el flujo masivo de visitantes internacionales que llegarán a la capital en el Mundial FIFA 2026.

