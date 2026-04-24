Escándalo en EE.UU.: Arrestan a militar que apostó con datos secretos y ganó 400 mil dólares por captura de Maduro

Un caso que mezcla operaciones militares, dinero y uso indebido de información confidencial sacude a Estados Unidos. Un soldado de fuerzas especiales fue arrestado tras ser acusado de ganar cerca de 400 mil dólares apostando sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

¿Quién es el soldado que ganó miles de dólares por la captura de Maduro?

El militar, identificado como Gannon Ken Van Dyke, formó parte de la operación que culminó con la detención de Maduro en enero de 2026. Según el Departamento de Justicia, el soldado habría utilizado información clasificada a la que tuvo acceso durante su participación en la misión para realizar apuestas en plataformas de predicción en línea.

Te puede interesar: Maduro se declara inocente y prisionero de guerra

De acuerdo con las investigaciones, el acusado realizó múltiples apuestas semanas antes del operativo, anticipando eventos clave como la intervención estadounidense en Venezuela y la caída del mandatario. En total, habría invertido decenas de miles de dólares y obtenido ganancias superiores a los 400 mil dólares tras confirmarse la captura.

Soldado elite gana 400 mil dólares por la captura de Nicolás Maduro en enero

Las autoridades federales señalan que el soldado intentó ocultar sus movimientos financieros y su identidad digital, lo que derivó en una investigación más amplia. Ahora enfrenta cargos por fraude electrónico, uso indebido de información confidencial y transacciones ilegales, delitos que podrían llevarlo a enfrentar penas de hasta varias décadas en prisión.

Multiple officials tell @CBSNews that Army Master Sgt. Gannon Ken Van Dyke was a communications specialist supporting Joint Special Operations Command, the unit that oversees Tier 1 special mission units such as Delta Force and SEAL Team Six. https://t.co/p8tQSQnsfz pic.twitter.com/nazjaFqRkR — Jim LaPorta (@JimLaPorta) April 24, 2026

El caso ha encendido las alertas dentro del gobierno estadounidense sobre el uso de información privilegiada en mercados de predicción, un fenómeno que ha crecido en los últimos años. Incluso la Casa Blanca ha endurecido las restricciones para evitar que funcionarios participen en este tipo de apuestas.

Más allá del proceso judicial, este episodio revela un nuevo riesgo en la era digital: la posibilidad de lucrar con información sensible en tiempo real. Un tema que ya genera preocupación en materia de seguridad nacional y transparencia.