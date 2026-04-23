Mx - SAT sin prórroga: cómo hacer tu declaración anual 2026 paso a paso con esta app / Natalia Lebedinskaia

La fecha está marcada y no piensan cambiarla. El 30 de abril de 2026 será el último día para presentar la declaración anual de personas físicas en México. El Servicio de Administración Tributaria ha dicho que no habrá prórroga, así que el margen de error es prácticamente cero. Frente a ello, plataformas digitales están ganando terreno al ofrecer guías prácticas para cumplir con esta obligación sin complicaciones.

La app que todos están usando para hacer su declaración anual

Alegra es un software de administración contable en la nube diseñado para pequeñas y medianas empresas, así como para personas físicas con actividad económica. Su valor radica en automatizar procesos fiscales y centralizar información financiera en un solo lugar, lo que facilita cumplir con las obligaciones ante el SAT sin depender totalmente de terceros.

En el caso de la declaración anual 2026, la plataforma dio un paso más allá al publicar una guía estructurada que explica quiénes están obligados a declarar, qué deducciones se pueden aplicar y qué pasa si no se cumple. Esto la posiciona no solo como herramienta operativa, sino como una opción informativa en temporada fiscal.

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Declaración anual 2026: quiénes están obligados según el SAT

No todos los contribuyentes deben presentar la declaración, pero hay perfiles que sí están obligados. Entre ellos destacan las personas físicas con actividad empresarial, profesionales independientes y quienes obtienen ingresos por arrendamiento. También entran quienes perciben ingresos adicionales como dividendos, intereses o venta de bienes.

En el caso de asalariados, la obligación aplica si superaron los 400 mil pesos anuales, tuvieron más de un patrón, dejaron de trabajar antes de diciembre o recibieron ingresos del extranjero. Estos criterios son fundamentales, ya que el SAT cruza información de manera automática y puede detectar inconsistencias con facilidad.

¿Qué pasa si no declaras?

No presentar la declaración anual puede salir caro. Las multas van desde 1,810 hasta más de 22,000 pesos, y pueden escalar a casi 45,000 pesos si la autoridad emite un requerimiento formal. A esto se suman recargos y actualizaciones por inflación, lo que incrementa el adeudo con el paso del tiempo.

Pero el golpe más fuerte no siempre es económico. El SAT puede emitir una opinión de cumplimiento negativa o incluso bloquear el Certificado de Sello Digital, lo que impide facturar. Para quienes dependen de su actividad económica, esto se traduce en una parálisis total de ingresos.

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Deducciones y saldo a favor: el lado que pocos aprovechan

Aunque muchos ven la declaración como una carga, también puede representar una oportunidad de recuperar dinero. Apps de asesoramiento como la antes mencionada, enfatiza que los contribuyentes pueden obtener saldo a favor si registran correctamente sus deducciones personales, como gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios o aportaciones a la AFORE.

Incluso quienes no están obligados a declarar podrían beneficiarse si deciden hacerlo voluntariamente. En muchos casos, el SAT realiza devoluciones automáticas cuando detecta saldo a favor, lo que convierte el trámite en un ingreso inesperado más que en una incómoda obligación.

Qué hacer si se te pasó la fecha límite del SAT

Si el plazo vence y no presentaste tu declaración, aún hay margen de maniobra. El Código Fiscal contempla el principio de espontaneidad, que permite regularizarse sin multa siempre que no exista un requerimiento previo del SAT. Eso sí, los recargos y la actualización seguirán aplicando.

La recomendación es actuar de inmediato y revisar el buzón tributario, presentar la declaración lo antes posible y cubrir cualquier adeudo.