Ley antitabaco en Reino Unido: ¿Por qué está causando tanta polémica en el mundo?

En días recientes se ha viralizado una ley en Reino Unido que prohibiría a los menores el consumo de tabaco, sin embargo, no es una ley como la de la mayoría de los países. Ésta, se caracteriza por ser una de las más estrictas en cuanto al consumo en todo el mundo.

Así que si quieres saber todos los detalles, sigue leyendo para no perderte nada sobre esta nueva ley de cigarros y tabaco en Reino Unido.

¿De qué trata la nueva ley antitabaco para menores en Reino Unido?

Es 2026 y muchos países tratan de mejorar la calidad de vida de toda su población, creando leyes que van más allá y que pueden tener un impacto real en sus habitantes.

Tal es el caso de Reino Unido, que este año aprobó la ley antitabaco para menores de edad. Y es que se trata de que todas las personas nacidas a partir del 2009 nunca puedan comprar cigarrillos de forma legal, incluso cuando sean adultas.

Es decir, la edad mínima para adquirir tabaco irá aumentando cada año para esas generaciones, cerrando gradualmente el acceso al consumo.

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¿Por qué se decidió ejecutar esta ley antitabaco?

El gobierno británico impulsó esta iniciativa para reducir enfermedades relacionadas con el tabaquismo y evitar que los jóvenes comiencen a fumar desde una edad temprana, incluso cuando sean adultas.

Esta ley antitabaco contempla regulaciones más estrictas para los vapeadores, como limitar sabores atractivas para menores y restringir su uso en ciertos espacios públicos.

¿Cuándo entrará en vigor la ley antitabaco en Reino Unido?

Se espera que la medida entre en vigor a partir de 2027, marcando un cambio histórico no solo en Reino Unido, sino en todo el mundo. Esta manera de combatir el consumo del tabaco, surge para proteger a las futuras generaciones de adicciones y enfermedades, mientras se ve como una estrategia a largo plazo que podría transformar los hábitos de consumo y la salud pública en las próximas décadas.