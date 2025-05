Reino Unido prohíbe a mujeres trans jugar en fútbol femenil: crece el debate sobre inclusión y equidad

El gobierno británico y la Asociación de Futbol de Inglaterra (FA, por sus siglas en inglés) anunciaron oficialmente la prohibición de la participación de mujeres transgénero en equipos femeniles, una medida que entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2025. La decisión ha encendido el debate internacional sobre inclusión, derechos de las personas trans y equidad deportiva.

La medida, que también ha sido replicada por la Asociación de Futbol de Escocia, parte de una nueva interpretación legal en Reino Unido, donde el Tribunal Supremo ha definido que, para fines legales, el término “mujer” debe referirse exclusivamente a personas nacidas con sexo biológico femenino.

¿Por qué Reino Unido prohíbe a mujeres trans jugar en futbol femenil?

La FA justifica esta decisión en nombre de la “justicia competitiva y la seguridad física”. Según autoridades deportivas, permitir que mujeres trans compitan en ligas femeninas representa una ventaja física injusta, aún cuando las jugadoras trans se sometan a terapias hormonales.

Esta postura ha sido respaldada por figuras como la ministra de Cultura, Lucy Frazer, y exdirectivos de la FA, quienes aseguran que el deporte femenino necesita ser protegido para garantizar su integridad.

Un debate que apenas comienza en Europa

El anuncio ha generado una fuerte polarización. Colectivos feministas blancos y defensores de los derechos de las mujeres biológicas aplauden la medida. En contraste, organizaciones pro-LGBTQ+ como Stonewall y jugadoras trans como Natalie Washington han expresado su preocupación por el retroceso en derechos.

“Esta decisión no solo me excluye del deporte que amo, sino que también desconoce los efectos reales de la transición médica. Volver al fútbol masculino no es una opción”, declaró Washington a medios británicos.

El caso británico podría sentar un precedente para futuras decisiones en organismos deportivos globales, incluyendo la FIFA, y con ello influir en las políticas deportivas de México y América Latina.

La decisión de que Reino Unido prohíbe a mujeres trans jugar en fútbol femenil representa uno de los movimientos más contundentes en Europa occidental en torno a la identidad de género y el deporte. Mientras tanto, la sociedad mexicana observa, reflexiona y se cuestiona sobre las nuevas políticas derechistas ultraconservadoras que están tomando relevancia en el mundo.

