Gobierno destaca avances en derechos humanos tras visita de Volker Türk

El Gobierno de México difundió un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores tras la visita del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, en el que destaca avances del país en la materia, aunque el balance también deja ver problemas sin resolver.

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Durante su estancia, del 19 al 22 de abril, el funcionario celebró reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del gabinete, representantes del Poder Judicial, fiscalías y organizaciones civiles.

Según el comunicado, el alto comisionado calificó como “muy fructífera” su visita y señaló que México cuenta con un marco jurídico e institucional en derechos humanos que es referencia internacional, particularmente en materia de desaparición forzada, donde destacó la participación de víctimas en la construcción de leyes.

El Gobierno también resaltó que el funcionario retomó “buenas prácticas” como la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, la creación de centros para impulsar derechos de las mujeres y ejercicios de consulta en temas ambientales.

COMUNICADO CONJUNTO GOBERNACIÓN-RELACIONES EXTERIORES. “México cuenta con un marco jurídico e institucional que constituye una referencia a nivel internacional en derechos humanos elaborado con la participación de las víctimas: Alto Comisionado de Derechos Humanos”.… pic.twitter.com/CriKZTrxp7 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 23, 2026

En el ámbito social, el comunicado destaca que se reconocieron avances en la reducción de la pobreza y en la ampliación del acceso a derechos económicos, vinculados a políticas sociales, incrementos al salario mínimo y programas dirigidos a sectores vulnerables.

¿Qué pendientes persisten en el país en esta materia?

Sin embargo, más allá del énfasis oficial, el propio balance incluye pendientes relevantes, ya que este miércoles el alto comisionado planteó la necesidad de garantizar un acceso efectivo a la justicia, reforzar las acciones frente a desapariciones y mejorar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Además, se puso sobre la mesa la urgencia de combatir el tráfico ilícito de armas y fortalecer la coordinación institucional para enfrentar la violencia.

El Gobierno reiteró su compromiso con la protección de personas migrantes y con la cooperación internacional en derechos humanos, e incluso solicitó apoyo al organismo para impulsar medidas en foros globales.