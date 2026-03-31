Amnistía Internacional: Solo 4 mil investigaciones ante 130 mil desaparecidos

En entrevista con Isaac Moran y Luis Ávila la directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana, Edith Olivares, destacó que hay menos de cuatro mil carpetas de investigación en comparación a los más de 130 mil desaparecidos en México que dio a conocer el Gobierno Federal lo refleja que las autoridades no realizan su trabajo porque es un número menor en comparación a la gente que no es localizada lo cual es una irresponsabilidad del Estado mexicano.

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¿Por qué hay menos investigaciones que casos de desaparición?

“Sigue sucediendo en México que las personas van a denunciar la desaparición de un familiar y les dicen hay que esperar setenta y dos horas, está segura que esa persona no se fue con alguien, no se fue con el novio, no andaría en algo, etcétera. Y segundo, en ocasiones las personas van, ponen la denuncia y la Fiscalía no abre la carpeta de investigación. También sucede que hay personas que no denuncian la desaparición… ir a denunciar no garantiza que el delito se vaya a investigar”. — Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana

¿Qué críticas se hacen a la estrategia del Gobierno?

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional dijo que el Gobierno tiene tal “nivel de lejanía respecto a lo que significa esa ausencia”, no tienen la empatía suficiente ni el respeto, no tuvieron respeto por lo que presentaron el viernes, su estrategia, la interpretación y el análisis de las cifras se debieron mostrársela primero a los familiares de desaparecidos que son quienes los buscan, organizaciones o personas expertas.

“Por respeto a su labor, a su trabajo, al servicio que nos están brindando al conjunto de la sociedad mexicana e incluso al Estado mexicano, porque están haciendo la labor que le toca al Estado hacer y que el Estado no hace, debieron habérselo presentado primero a ellas. Y la mayoría de colectivas no fue consultado ni conoció la información antes de que la conociéramos tú y yo y toda tu amable audiencia”. — Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana

#AlAire | @EdithFerreto, dir. Ejecutiva de @amnistiamexico con @imoranz y @LuisAvilaE



🔴Colectivos de madres buscadoras muestran inconformidad por los resultados del Informe de Personas Desaparecidas presentadas por el Gobierno Federal



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¿Qué otros pendientes existen en la crisis de desapariciones?

Sobre la clasificación que hicieron de los grupos pareciera que las personas que cuentan con poca información no pueden ser buscadas. La cifra que dieron se mueve cuando las personas son localizadas; y resaltó que no se habló de los setenta y dos mil cuerpos sin identificar que hay en México.

“Esos cuerpos han permanecido en los SEMEFOS, en diferentes entidades federativas, sin identificar, a pesar de toda la cooperación internacional que se le ha ofrecido al Estado mexicano… Insisto, porque no hay un mayor desarrollo y esfuerzos para poder hacer las búsquedas en campo y lidiar con esas personas desaparecidas”. — Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana

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