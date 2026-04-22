Se incendia almacén de Segalmex en Zacatecas tras protesta de productores de frijol

Un incendio consumió el almacén de Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex, en Zacatecas, luego de que productores de frijol se manifestaran con la toma de la sede, el bloqueo de la carretera federal 45 y la quema de llantas en el patio de las oficinas federales.

¿Cuál es la magnitud de los daños en las instalaciones federales?

El subsecretario de Atención y Concertación Ciudadana, Omar Carrera Pérez, atribuyó el siniestro a la protesta e informó que ya es pérdida total la bodega en la que se guardaban abarrotes y víveres que se distribuían a tiendas del estado.

FOTO: Lorena Gutiérrez / corresponsal Ampliar

Por otra parte, el coordinador municipal de Protección Civil de la capital, Luis Felipe Santos Quintanilla, aclaró que se desconocen las causas del fuego que inició la tarde de este martes y cerca de las 18 horas se propagó hasta estar fuera de control.

Bomberos evacuaron a 20 personas y el área de desembarque de las instalaciones, además de activar un paro de emergencia en una gasolinera ubicada cerca de la zona del siniestro.

Se desconoce si hay heridos, pues las cuadrillas de rescate no han podido avanzar por la intensidad de las llamas.

Santos Quintanilla expuso que los agricultores, provenientes de distintos municipios, permitieron el paso de las unidades de emergencia.

Los productores se mantenían en protesta para señalar irregularidades en el acopio de frijol y la intromisión del gobierno estatal en el programa federal.

¿Qué acciones legales tomará el gobierno ante el siniestro en el almacén de Segalmex?

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, según los primeros reportes de los peritos, el incendio “fue a raíz de los neumáticos” quemados por productores, aunque reconoció que aún están por determinarse las causas.

FOTO: Lorena Gutiérrez Ampliar

Ante las protestas que desde hace meses realizan los agricultores, subrayó que ya se ha explicado que el programa de acopio es federal y que la extensión anunciada recientemente por alimentación, entrará en vigor el 28 de abril.

Reyes Mugüerza calificó lo sucedido este martes como “excesivo, ya es un delito lo que se está haciendo”.

De acuerdo con Rodrigo Reyes, los manifestantes provenían principalmente de Fresnillo y “al parecer existe un vínculo con un actor político”, del que quiso precisar nombre.

“En el gobierno del estado condenamos contundentemente. Hemos sido respetuosos de las manifestaciones de los productores, en caso de que exista una responsabilidad lo va determinar la FGR y es importante hacer el llamado nuevamente a no hacer uso de la violencia”, enfatizó.

Reveló que desde la Secretaría de Gobernación (Segob) se les solicitó información sobre el grupo de productores que tomaron la dependencia federal.

Coincidió en que se debe investigar para castigar a los responsables “con todo el peso de la ley”.

A las 21:02 horas se anunció que ya estaba controlado el incendio, aunque el fuego continuaba.

En el combate del incendio participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Policía Estatal Preventiva (PEP) y de Seguridad Vial, de Protección Civil estatal y de las coordinaciones de la capital y Guadalupe, así como de municipios aledaños.

En el lugar ya se encuentra también personal de las fiscalías General de Justicia del Estado (FGJE) y General de la República (FGR), que inició una carpeta de investigación.