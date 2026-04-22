EE.UU. solicita a Sheinbaum mayor empatía tras muerte de agentes en Chihuahua

Tras el fallecimiento de dos agentes estadounidenses en un siniestro vial al regresar de una operación antinarcóticos, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, le solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostrar mayor empatía por las vidas perdidas, subrayando que el esfuerzo del gobierno de Donald Trump contra el narcotráfico beneficia a ambas naciones.

“Creo que el presidente estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo”. — Karoline Leavitt

.@PressSec: I think @POTUS would agree that some sympathy from Claudia Sheinbaum would be well worth it for the 2 American lives that were lost, considering all the U.S. is doing under this president to stop the scourge of drug trafficking through Mexico to the U.S.. pic.twitter.com/x5smBgvURb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 22, 2026

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¿Qué dijo Estados Unidos sobre el caso?

Durante una entrevista en Fox News, Leavitt reconoció que existe cierta cooperación por parte de México, pero recalcó que el mandatario estadounidense siempre busca un compromiso mayor, ya que lo que “estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también a su pueblo”.

¿Cuál fue la postura del gobierno mexicano?

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una postura firme en defensa de la soberanía nacional, exigiendo explicaciones formales a Estados Unidos.

La mandataria cuestionó la presencia de agentes extranjeros, presuntamente de la CIA, en una operación de la que el Gobierno Federal no fue informado.

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¿Cómo ocurrió el siniestro?

El siniestro ocurrió la noche del domingo, cuando los funcionarios regresaban de desmantelar laboratorios clandestinos, y aunque inicialmente se reportó su participación en el operativo, la fiscalía estatal de Chihuahua explicó posteriormente que los agentes realizaban labores de adiestramiento.

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