Sheinbaum destaca soberanía de México en el 112 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz

Al asegurar que la historia de México enseña que la soberanía se defiende todos los días, la presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró, el 112 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz, reiterando su mensaje para cuidar de la dignidad del pueblo.

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La Primera Mandataria enfatizó frente a cadetes y marinos, que la independencia, no es un hecho del pasado sino una práctica constante y la dignidad de una nación por lo que pidió a los integrantes de la armada de México, estar a la altura del legado que honren su vocación.

“En la relación con otros países prevalece la cooperación, el diálogo y el respeto, pero hay una convicción que permanece inquebrantable. México es una nación libre, independiente y soberana. Y esta convicción se sostiene en ustedes, hombres y mujeres, cadetes. Cuando miren nuestra bandera, recuerden que en sus colores, en el escudo nacional, vive la historia de nuestra patria, vive la historia de nuestro pueblo”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

112 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz https://t.co/Fza170pmhv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 21, 2026

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¿Qué contexto histórico recordó durante la ceremonia?

En un escenario donde se han dado distintas diferencias con el gobierno de Estados Unidos, enfatizó que México necesita marinos valientes pero también íntegros, honestos, con honor, deber, lealtad y patriotismo.

“El pueblo ha demostrado que la dignidad de México no se rinde. En abril de 1914, gobernaba Victoriano Huerta. Después del golpe de estado y el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. En ese marco de levantamiento popular contra el tirano quiso consolidarse una invasión. Sin embargo, cuando la soberanía fue amenazada, el pueblo de México y el pueblo de Veracruz y los cadetes de la marina resistieron, porque la soberanía la llevamos las y los mexicanos marcada con fervor”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

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¿Qué compromisos reiteró la Marina de México?

Previamente el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, pidió a los cadetes, garantizar el cumplimiento de cada una de las misiones encomendadas, en mar, aire y tierra, ante ello reiteró el compromiso con el pueblo de México.

“Hoy, frente a usted, refrendamos como cada año esa lealtad inquebrantable, lealtad a las instituciones, lealtad al marco constitucional y lealtad ante todo a las y los mexicanos. Porque entendemos que servir a México no admite reservas, exige entrega total, porque lo que define a una armada, además de su capacidad operativa, es el propósito que guía cada una de sus acciones. En nuestro caso, un propósito que hoy vive en cada cadete que jura lealtad al avaro patrio, que tiene nombre y destino, México”. — Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina

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Por su parte Sheinbaum Pardo encabezó la Ceremonia de Jura de Bandera de 419 cadetes de Primer Año de la Heroica Escuela Naval Militar y del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, a quienes recordó que el país necesita marinos valientes que entiendan que el amor al pueblo y a la patria siempre vencerá al entreguismo y a la ambición, ya que México es una nación libre, independiente y soberana.

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