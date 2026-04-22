Día de la Tierra: ¿Por qué se celebra hoy y qué significa para este 2026?

Mx - ¿Por qué hoy se celebra el 'Día de la Tierra'?

Cada año, millones de personas alrededor del mundo conmemoran el Día de la Tierra, una fecha que busca generar conciencia sobre el cuidado del planeta. En 2026, esta conmemoración llega en un momento clave, con temas como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad más presentes que nunca.

Así que si quieres saber todos los detalles de esta fecha tan importante para el mundo, sigue leyendo para que no te pierdas de vista esta efeméride que es clave para el cuidado de los seres vivos en el mundo.

¿Cuándo es el Día de la Tierra?

El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril. La fecha se mantiene fija desde su creación y se ha convertido en una de las movilizaciones ambientales más grandes a nivel mundial, con actividades en escuelas, gobiernos y organizaciones.

Asimismo, hay movilizaciones en todo el mundo en torno a este día tan importante, ya que ayuda a generar conciencia sobre la importancia del cuidado del planeta.

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¿Por qué se celebra el Día de la Tierra?

El origen del Día de la Tierra en esta fecha se remonta a 1970, cuando millones de personas en Estados Unidos salieron a manifestarse por un medio ambiente más sano. Desde entonces, el movimiento ha crecido hasta convertirse en un llamado global para:

Proteger los recursos naturales

Reducir la contaminación

Promover hábitos más sostenibles

Hoy, el Día de la Tierra no solo es simbólico, también impulsa acciones concretas en distintos países.

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¿Qué puedes hacer para cuidar el planeta?

Aunque el problema es global, hay acciones cotidianas que pueden marcar diferencia:

Reducir el uso de plásticos

Ahorrar agua y energía

Separar residuos

Consumir de forma más consciente

Pequeños cambios, cuando se multiplican, pueden tener un impacto importante. Más allá de plantar árboles o reciclar, el Día de la Tierra también busca cambiar la forma en que entendemos nuestra relación con el planeta.

No se trata solo de “cuidarlo” un día, sino de integrar hábitos sostenibles en la vida diaria.