OMS revela crisis del aire: solo 13 países tienen niveles realmente saludables

Más del 90% de los países supera los límites de contaminación. Getty Images

La calidad del aire en el mundo enfrenta una crisis sin precedentes. De acuerdo con datos recientes basados en estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo 13 países cumplen con los niveles considerados seguros para la salud humana en 2025, lo que refleja un deterioro global alarmante.

El informe internacional, elaborado con datos de más de 9,400 ciudades en 143 países, revela que apenas un pequeño grupo de naciones mantiene concentraciones de partículas finas (PM2.5) dentro del límite recomendado por la OMS, fijado en 5 microgramos por metro cúbico.

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¿Qué países tienen aire limpio?

Entre los países con aire más saludable destacan:

Polinesia Francesa, Puerto Rico, Barbados, Islandia, Australia, Andorra, Panamá y Estonia, entre otros.

En Europa, solo tres cumplen con este estándar: Islandia, Estonia y Andorra, lo que evidencia que incluso en regiones desarrolladas la calidad del aire sigue siendo un problema.

Un problema global de salud

El panorama es preocupante: más del 90% de los países supera los niveles seguros de contaminación, lo que expone a millones de personas a riesgos graves como enfermedades respiratorias, cardiovasculares y muerte prematura.

La OMS advierte que la contaminación del aire es uno de los principales riesgos ambientales para la salud, ya que las partículas PM2.5 pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo.

¿Por qué empeora la calidad del aire?

Expertos señalan que factores como el cambio climático, los incendios forestales, las emisiones industriales y el transporte son los principales responsables del deterioro.

Además, eventos extremos como tormentas de polvo y olas de calor han intensificado la contaminación en diversas regiones del planeta.

La crisis del aire no solo afecta al medio ambiente, sino también a la salud global, por lo que organismos internacionales insisten en acelerar políticas de reducción de emisiones y transición hacia energías limpias.