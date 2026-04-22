¿Cuál es el mejor camino para el retiro?

Error pensar que siempre seremos jóvenes, es mejor crear consciencia de manera oportuna sobre el retiro y revisar datos de Afore, afirma el CEO y fundador de Yo Jubilado. / Milan_Jovic

Es un error pensar que siempre seremos jóvenes que siempre vamos a tener tiempo y que todo va a salir de maravilla en la hora de retiro, consideró el fundador y CEO de Yo Jubilado, Moises Pérez Peñaloza, quien llamó a todos a crear consciencia de manera oportuna sobre el retiro.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, el CEO de la empresa de consultoría en temas de retiro laboral dijo que lo primero es reconocer el tipo real de planeación de jubilación que tenemos, la gente lo deja para el final y pierde tiempo valioso que permite corregir errores que se pueden presentar sobre su información o la afore en la que están.

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Modalidad 40 y acumulación de semanas

Precisó que la modalidad 40 que permite a personas independientes, permanentes o que por alguna causa dejaron la formalidad, de manera voluntaria registrarse ante el Seguro Social y seguir realizando sus aportaciones para que se den dos situaciones:

No pierdan los derechos que tienen como trabajador, de la pensión Que sigan acumulando semanas

Pérez Peñaloza recordó que en la Ley 73 un factor importante es el número de semanas que se tengan acumuladas, por lo que la modalidad 40 lo único que permite es seguir acumulando semanas.

“Los años previos si ya no tienes un patrón formal tu puedes cotizar con el salario que tu desees y muchas veces la mecánica de cálculo, son los últimos cinco años y las semanas que tienes, pero si no tienes los 60 años puedes aportar con salarios más altos para mejorar tu pensión”.

Los de la Ley 97, dijo pueden entrar a la modalidad 10, para acumular semanas. Recordó que en esta no maneja el promedio del salario, pero sí pide el requisito de semanas mínimas para la pensión mínima.

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Revisión de Afore y ahorro para el retiro

Importante revisar la información que tienes en tu afore el número de personas que acepta hacerlo es muy reducido.

Sim embargo, recordó que luego de la reforma de pensiones del 2020, el nivel de aportaciones voluntarias que se está recibiendo en las cuentas hoy en día es 50% más alto que hace tres años y se espera que en cuatro años sea 50% más.

Por ello dijo es importante revisar lo que tenemos para saber si estamos o no en la mejor decisión de Afores no solo con el rendimiento neto, sino checando la radiografía financiera de la afore.

Dedicar tiempo a la revisión puede permitirnos obtener rendimientos desde el 13 hasta el 19%.

Los planes personales de retiro, dijo son un esquema voluntario de aportación con ventajas fiscales y ciertos esquemas que complementan el ahorro en la afore, es mejor llegar a la vejez con un ahorro considerable.

¿Qué es una Afore y para qué sirve?

Cabe recordar que las afores no son banco s ni aseguradoras, son administradoras de recursos que cada trabajador tiene en su cuenta individual, mismos que son administrados por las Afores, para obtener rendimientos al llegar la edad de jubilación.

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