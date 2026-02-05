Mujeres jóvenes se alejan del ahorro para el retiro, alerta estudio del CIMAD

Mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años se alejan del mundo laboral formal, repercutiendo en su ahorro para retiro, advirtió la directora del CIMAD, Yvette Mucharraz y Cano.

Hay avances en la participación de las mujeres en el mundo laboral; sin embargo, también temas que preocupan, como el hecho de que las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años se están alejando del mundo laboral y en particular de la actividad económica formal, lo cual va a repercutir en su ahorro para retiro, compartió la directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD) del IPADE Business School, Yvette Mucharraz y Cano.

En entrevista para “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus, la profesora compartió los resultados de un estudio sobre lo que ocurre con el ahorro entre hombres y mujeres, considerando el análisis de los 16 indicadores de trabajo decente con perspectiva de género que arrojó diferencias importantes a nivel generacional.

Los riesgos de que se invierta a la #PirámideDemográfica:



“Al tener más población en edad avanzada, y evidentemente una proporción mayor de mujeres que caen en esta edad avanzada. ¿Cómo ir generando a nivel social, familiar, e incluso a nivel personal las condiciones para… pic.twitter.com/XSseiZYMow — W Radio México (@WRADIOMexico) February 5, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres enfrentan desventaja en empleo y ahorro para el retiro: IPADE

¿Cómo impactan los roles de género en el ahorro para el retiro?

El estudio realizado con el apoyo de Sura Afore determinó que, generacionalmente, en el caso de las baby boomer, sus roles pedían que ellas estuvieran en casa, con la administración del hogar, por lo que hay una proporción importante de mujeres que no acumularon recursos para su retiro , lo cual sumado a la mayor longevidad, dijo, les pone en situación vulnerable.

Asimismo, quedó demostrado el fenómeno de “mujeres que por el esquema familiar delegan ese momento de inversión y hacer crecer su patrimonio a la pareja”.

Refirió que, debido al nivel demográfico, cada vez hay más mujeres cabeza de hogar , que mantienen a su familia y deben resolver la crianza de los hijos, lo que sin duda “compromete la posibilidad de un ahorro al momento de retiro”, por lo cual “la pensión que tienen hombres y mujeres al momento del retiro es distinta”.

TE PUEDE INTERESAR: Tandas Mujer Bienestar 2026: Registro y requisitos para solicitar un préstamo de hasta 50 mil pesos para mujeres de 30 a 59 años

¿Qué desafíos enfrentan las mujeres frente a las afores?

Reconoció que “las carreras de las mujeres son intermitentes, el tema de maternidad puede reducir el número de semanas cotizadas, las necesidades con perspectiva de género no se terminan con la maternidad temprana”, por lo que advirtió que la generación sándwich estresa la cantidad de tiempo en la que pueden realizar un ahorro, y subrayó la importancia de empatar iniciativas y prever los desafíos generacionales.

Por ello, recomendó a las nuevas generaciones encontrar el mejor uso de los recursos y acceder a la educación sobre mecanismos de ahorro para el retiro, pues recordó que para 2050 la pirámide poblacional comenzará a invertirse y la población joven que mantiene la economía será menor.

Síguenos en Google News y encuentra más información