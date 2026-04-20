Si debes pensión alimenticia, tu Afore podría ser embargada: Descubre cuánto dinero te pueden quitar

El embargo de pensiones y ahorros para el retiro en México ya es una realidad en casos específicos. En 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que los recursos del Afore sí pueden ser utilizados para cubrir deudas de pensión alimenticia, incluso en pensionados del IMSS e ISSSTE.

Sin embargo, esta medida no es automática ni aplica en todos los casos. Para que proceda, debe existir una orden judicial y comprobarse que el deudor no tiene empleo ni otros bienes para cumplir con su obligación.

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¿Cuánto dinero pueden quitarte del Afore?

El monto que puede ser embargado tiene límites claros. De acuerdo con el criterio vigente:

Se puede retirar hasta el 10% del saldo de la subcuenta de retiro, o

El equivalente a 75 días de salario, aplicando siempre la cantidad menor

Además, el proceso inicia con las aportaciones voluntarias y, solo si no son suficientes, se recurre al ahorro principal.

¿También pueden embargar la pensión?

Sí, pero con restricciones. En el caso de pensiones del IMSS o ISSSTE, un juez puede autorizar retenciones parciales, generalmente de entre 25% y 30% del excedente de la pensión mínima, respetando siempre un ingreso básico para la subsistencia del pensionado.

Esto significa que no pueden quitarte todo tu dinero, ya que la ley protege un monto mínimo para garantizar condiciones de vida dignas.

¿Por qué aplica esta medida?

La SCJN determinó que el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos está por encima de la protección total del ahorro para el retiro.

¿Quiénes están en riesgo?

Principalmente, personas que:

No pagan pensión alimenticia

Están desempleadas

No cuentan con otros bienes o ingresos

En estos casos, el embargo puede ser una vía legal para garantizar el cumplimiento de la obligación.

En 2026, las autoridades han reforzado este tipo de medidas, por lo que mantenerse al día con la pensión alimenticia es clave para evitar afectaciones a tu retiro.