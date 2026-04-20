Consejeros INE: entregan lista final para elegir nuevas vacantes

Continúa en marcha el proceso para la designación de tres futuros consejeros del INE. / NurPhoto

Este lunes el Comité Técnico de Evaluación entregará a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el listado de los 15 aspirantes a consejeros INE con los mejores perfiles de los 50 candidatos finalistas, 25 mujeres y 25 hombres.

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Proceso de selección y votación

Los 15 aspirantes a consejeros del INE se agruparán en tres grupos de cinco, es decir, se conformarán tres “quintetas”. Este martes o a más tardar mañana miércoles 22 de abril el Pleno de la Cámara de Diputados elegirá a uno o una de cada quinteta para renovar las tres vacantes del Consejo General del INE por 9 años.

Luego de la depuración del pasado viernes que redujo de cien a cincuenta el número de los aspirantes seleccionados hasta ahora, permanecen los dos candidatos que obtuvieron 99 de cien puntos en el examen de conocimientos en diversas materias relacionadas con el tema constitucional y electoral. Todos los seleccionados fueron evaluados también con base en la idoneidad, imparcialidad, honestidad y vocación de servicio.

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Aspirantes destacados y descartados

Se trata de Bernardo Valle Monroy, actual consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aspirante que ayudó a elaborar el Plan A electoral de la presidenta Sheinbaum y es muy cercano a Pablo Gómez quien encabezó el equipo que realizó la Reforma Electoral original.

También el otro que obtuvo 99 de cien aciertos, Arturo Manuel Chávez López actual director de Talleres Gráficos de México, funcionario cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y en el caso de las mujeres la que ya no avanzó fue Patricia Avendaño, actual presidenta del Instituto electoral capitalino y quien obtuvo uno de los más altos puntajes en el sector femenino.

En la lista de 50 candidatas y candidatos tampoco aparece, Diana Talavera quien fuera presidenta del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal.

Otra que también fue descartada es Marisa Arlene Cabral, coordinadora de Asuntos Internacionales del INE quien obtuvo el 81 por ciento de aciertos en el examen.

Y quien sí aparece en la lista de los 50 mejores perfiles es María Fernanda Romo, funcionaria del INE, titular del área de Violencia Política Contra las Mujeres y quien obtuvo la más alta calificación entre las mujeres participantes, al lograr un puntaje de 86 por ciento, en el proceso de selección de consejeros INE.

ahz.