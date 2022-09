¿Cómo liberarte de un narcisista? Matthew Hussey les da 7 pasos para hacerlo.

Si por costumbre, falta de autoestima, o hasta exceso de empatía, no pueden dejar ir esa relación que los lastima y hace infelices, podrían estar con un narcisista que manipula sus sentimientos y acciones. Matthew Hussey, dating coach y autor de “Get the Guy”, para decirnos como llegar a la aceptación y confianza para poder seguir adelante.

LAS RELACIONES TÓXICAS Y POCO EMPÁTICAS

¿Qué pasa cuando la relación más dolorosa que has tenido es en la que todavía estás? Y parece que no puedes irte… Si eres esa persona, sabes cómo se siente estar con alguien que constantemente no satisface tus necesidades.

Este tipo de personas, son aquellas que ignoran tus necesidades, te engañan, te hacen sentir como loca por querer o necesitar afecto, alguien que te miente constantemente, y hay algo dentro de ti sigue aferrándose a la esperanza de que algún día esa persona pueda cambiar.

Manteniéndote en la idea de que si pudieras arreglar a esa persona, finalmente tendrías la vida que deseas con ella, aquí hay siete cosas que no solo están diseñadas para ayudarte en una situación como esta, y si las haces en orden, modelarás las diferentes etapas y los pensamientos que atraviesas, así podrás liberarte de un narcisista.

7 PASOS PARA LIBERARTE DE UN NARCISISTA

Asumir que esta persona nunca cambiará.

Venimos de una línea de trabajo donde “tenemos que creer que la gente cambia”. Estar en una situación con alguien que nos ha mostrado los mismos patrones una y otra vez, durante un largo período de tiempo y pensar que de repente se va a comportar de forma extraña, es una de las cosas más peligrosas que podemos hacer.

La recomendación es actuar más empíricamente, el empirismo es actuar sobre la experiencia. ¿Cuál es mi experiencia con esta persona? Cuando observo todos sus comportamientos a lo largo del tiempo, ¿se ha desviado realmente alguna vez de estos comportamientos? ¿Qué me hace pensar que van a ser diferentes solo porque llega un nuevo año o simplemente porque los argumenté de una manera ligeramente diferente?

Probablemente hayas hecho todo lo que podrías hacer para tratar de motivar a esta persona a cambiar, probablemente le hayas mostrado lágrimas, depresión, ira, miedo, cada rango diferente de emoción para mostrarle lo que su comportamiento te hace a y aun no han cambiado.

Demasiada empatía puede volverse peligrosa y puede ser un arma en tu contra.

Las personas que son narcisistas se sienten atraídas por personas con una empatía extraordinaria. Con empatía, si no tenemos cuidado, significa que en una relación no hay límite de hasta dónde puedo caer porque si cada vez que alguien vuelve a ti y hace algo mal, puedes procesar eso diciendo que sí, eso fue horrible , pero entiendo por qué hicieron eso, entiendo de dónde viene ese ejemplo «Sé todo sobre su terrible infancia y por lo que han pasado, y sé sobre ese terrible evento catastrófico en su vida, que precipitó este comportamiento».

Todavía puedes preocuparte por ellos y no quieres abandonarlos para que tu empatía pueda producir esa amabilidad mutada y esa culpa con absolutamente cualquiera en los niveles más extremos posibles de mal comportamiento. Cambia tu empatía por una compasión distante.

No permitas que tu empatía se convierta en la tapadera de tu miedo.

Tienes empatía, y esa es parte de la razón por la que te quedas, sin embargo, también hacemos un juego de manos muy sutil donde usamos nuestra empatía, una de las mejores cualidades, para justificar nuestra existencia en la relación cuando en realidad gran parte de nuestra permanencia se trata de nuestros propios miedos.

A veces, estamos realmente aterrorizados de estar solos o de pensar que perdimos tanto tiempo con alguien.

Tenemos que estar dispuestos a encender la mecha que hace estallar nuestra propia vida

Requiere una aceptación genuina de dónde estás realmente, por ejemplo, “Estoy solo y tendré que encontrarme con alguien nuevamente porque no tengo la relación que me he estado diciendo a mí mismo que tengo por todos estos años a pesar de que he estado en esta situación durante 10 años y he estado fingiendo que estoy en un matrimonio que trabaja o fingiendo que estoy en una relación funcional.

Cuando comienzas a enloquecer por tomar esta decisión difícil en tu vida, tu mente te engañará para que pienses que el status quo no es tan malo

Empezarás a pensar en todo lo que viene, todo el dolor que viene, el duelo, las noches de insomnio, la noche oscura del alma, luego buscar a alguien más, las fechas decepcionantes, la sensación de soledad, la sensación de que has estado. retrocede en tu vida, todo esto se vuelve tan abrumador, aterrador y oscuro para ti, que comenzarás a convencerte de que la forma en que eres no es tan mala y que tal vez todo esto es realmente dramático.

Tienes que conectar con la idea de que si te quedas donde estás nunca serás feliz y nunca estarás en paz.

Luchando contra las lágrimas, la infelicidad, la desilusión, la depresión, la ansiedad que sientes a diario pero que, sin importar lo que hagas, se está derramando en cada parte de ti porque simplemente no puedes contener lo que esto te está haciendo emocionalmente, recuerda tu misma nunca serás libre, nunca serás feliz y nunca estarás en paz mientras permanezcas en esta situación.

Date cuenta que ambos caminos serán terriblemente difíciles, pero solo uno de ellos deja la posibilidad de tu futura felicidad.

Si te quedas… será increíblemente difícil, si te vas… será increíblemente difícil. Pero uno de esos dos caminos ha garantizado la miseria y uno de ellos abre un mundo de posibilidades en términos de tu felicidad. De cualquier manera, va a ser brutalmente difícil… ¿Qué dificultad quieres elegir?