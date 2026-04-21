Padres mayores de 65 años podrán heredar su casa sin que sus hijos paguen impuestos: Requisitos según Hacienda

La transferencia de vivienda entre padres e hijos puede quedar libre de impuestos. Getty Images

Una reciente aclaración de Hacienda ha generado interés entre familias que buscan planear su patrimonio: los padres mayores de 65 años pueden transferir su vivienda a sus hijos sin que estos paguen impuestos, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Esta medida surge a partir de una interpretación fiscal que busca facilitar la transmisión de bienes familiares, especialmente cuando se trata de la vivienda habitual. Es decir, la propiedad en la que los padres han vivido de manera permanente.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

El punto clave es la edad. Para aplicar esta exención, el propietario debe tener 65 años o más y transferir su casa a sus hijos.

Además, el inmueble debe ser la vivienda principal, no una propiedad en renta o inversión. También se requiere comprobar que ha sido habitada por un periodo mínimo, lo que valida que se trata del domicilio habitual.

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¿Se pagan impuestos al heredar?

En este esquema, los hijos no tendrán que pagar impuestos por recibir la vivienda, ya que se elimina la carga fiscal relacionada con la ganancia patrimonial.

Esto representa un alivio económico importante, ya que en otros casos la transmisión de bienes puede implicar costos elevados.

Además, en términos generales, la legislación fiscal establece que las herencias están exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aunque en algunos casos deben reportarse ante la autoridad.

Diferencia entre herencia y donación

Un aspecto importante es entender que esta medida aplica principalmente a la transmisión en vida, es decir, cuando los padres deciden adelantar la herencia mediante una donación.

Esto permite evitar procesos más largos y facilita la organización del patrimonio familiar.

¿Por qué es relevante en 2026?

Este tipo de disposiciones responde a una tendencia internacional que busca reducir cargas fiscales en la transferencia de vivienda entre familiares directos.

Para muchas familias, significa poder asegurar el patrimonio sin generar deudas fiscales para los hijos.

Recomendaciones

Especialistas sugieren:

Verificar que la propiedad sea vivienda habitual

Contar con documentación que respalde la ocupación

Formalizar la operación ante notario

Consultar a un asesor fiscal

En 2026, la clave no es solo heredar sino hacerlo correctamente para evitar problemas con el SAT y aprovechar los beneficios fiscales disponibles.