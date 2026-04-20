SAT vigila tarjetas de crédito: Con esta cantidad te puede multar si la prestas a un amigo o familiar

Prestar una tarjeta de crédito en México puede parecer una práctica común, pero podría generar problemas fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), especialmente si los movimientos no coinciden con los ingresos declarados.

De acuerdo con especialistas y reportes fiscales recientes, el SAT no sanciona directamente por prestar la tarjeta. Sin embargo, sí puede imponer multas si detecta irregularidades en el uso del dinero. Es decir, el problema no es el préstamo en sí, sino el origen de los recursos.

¿Cuándo puede multarte el SAT?

El riesgo aparece cuando los gastos realizados con la tarjeta superan los ingresos que una persona tiene registrados ante el SAT. Esto se conoce como “discrepancia fiscal”.

Por ejemplo, si alguien declara ingresos por 10 mil pesos mensuales, pero paga su tarjeta con 30 mil pesos, la autoridad puede asumir que hay ingresos no reportados.

En estos casos, el SAT puede cobrar impuestos omitidos y aplicar sanciones económicas.

¿De cuánto pueden ser las multas?

Las multas no son fijas, pero pueden ser altas. En algunos casos, las sanciones pueden ir del 15% al 70% del monto no comprobado, además de recargos e intereses.

Incluso, si el SAT detecta inconsistencias graves, puede iniciar auditorías o requerimientos formales.

SAT vigila movimientos financieros

Las autoridades fiscales no revisan cada compra, pero sí monitorean movimientos relevantes como depósitos, pagos de tarjetas y transferencias.

Por eso, prestar una tarjeta puede volverse un riesgo si no hay claridad sobre quién realiza los pagos o de dónde proviene el dinero.

Expertos recomiendan no prestar tarjetas de crédito o, en caso de hacerlo, llevar un control claro de los movimientos. También es clave declarar todos los ingresos correctamente.