Kim Jong un y su hija Ju ae se entrenan en tiro: la sucesión de Corea del Norte

En una exhibición que mezcla tradición dinástica y estrategia militar, el líder norcoreano Kim Jong‑un volvió a captar la atención internacional al visitar una fábrica de municiones en Pyongyang acompañado de su hija adolescente, Kim Ju‑ae. Según reportes de la agencia estatal KCNA, ambos participaron en un simulacro de tiro con pistolas, vestidos con chaquetas de cuero negro, en lo que muchos analistas interpretan como un gesto simbólico de continuidad en la línea de liderazgo norcoreana.

Durante la visita, Kim supervisó la producción de armas de fuego y destacó la necesidad de modernizar los procesos y aumentar la capacidad de fabricación, calificando a la fábrica como un elemento clave para incrementar la eficiencia de combate del ejército. Ju‑ae, por su parte, no solo acompañó a su padre, las fotografías oficiales la muestran participando activamente en la práctica de tiro junto a altos mandos militares.

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Este gesto ha encendido la especulación sobre la preparación de Ju‑ae como posible sucesora. La inteligencia surcoreana reportó recientemente que la joven ya estaría involucrada en ciertas decisiones de política interna, reforzando la teoría de que se encuentra en la fase de ser “nombrada sucesora internamente”.

La participación de Ju‑ae en eventos militares y oficiales desde 2022 refleja un patrón claro acerca de que la dinastía Kim busca proyectar estabilidad y continuidad frente a un contexto internacional cada vez más desafiante. Que una adolescente aparezca públicamente con armas de fuego y en actividades de alto perfil político no solo es inusual, sino que también envía un mensaje a la comunidad internacional sobre la consolidación del poder dinástico y militar en Corea del Norte.

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Kim Jong‑un, conocido por mostrar el poder militar del régimen, ha supervisado previamente pruebas de misiles estratégicos y la puesta en marcha de nuevos buques de guerra, reforzando su imagen de líder infalible. Ahora, al incluir a Ju‑ae en este tipo de actos, abre una ventana a lo que podría ser la futura generación al mando, un escenario que mantiene a los analistas extranjeros atentos y a la expectativa.

Con cada aparición, Ju‑ae parece no solo reflejar la imagen de su padre, sino también asimilar los gestos y la disciplina militar que podrían definir su futuro político. En el horizonte, la sucesión en Corea del Norte empieza a tomar forma frente a los lentes del mundo, y la hija de Kim Jong‑un se perfila como un actor central de esa narrativa.