Líderes de Corea del Sur y Japón cierran cumbre diplomática tocando éxitos del K-Pop

Al término de una cumbre bilateral celebrada el martes 13 de enero en la ciudad de Nara, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, protagonizaron una inusual muestra de cooperación diplomática al concluir su reunión con una sesión conjunta de batería al ritmo de temas populares del K-Pop.

La breve actuación se produjo tras las pláticas oficiales en las que ambos mandatarios acordaron profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad económica y estabilidad regional, así como reforzar mecanismos de diálogo continuo entre Tokio y Seúl.

Takaichi y Lee se sentaron lado a lado, vestidos con chaquetas deportivas personalizadas, para tocar varios temas internacionales del género K-Pop, entre ellos “Dynamite”, del grupo surcoreano BTS, y “Golden”, de la banda sonora de la película KPop Demon Hunters. El video de esta jam session fue difundido oficialmente por la oficina de la primera ministra japonesa.

PUEDE INTERESARTE: BTS en México: ¡ARMY! ¿Cómo puedo comprar boletos? ¿Habrá preventa?

La iniciativa fue una sorpresa organizada por Takaichi, quien ha señalado ser aficionada a la batería desde sus años universitarios y miembro de una banda de heavy metal en su juventud. Lee expresó agradecimiento por la oportunidad y dijo que tocar la batería había sido un sueño de largo tiempo, destacando la sesión como un símbolo de acercamiento entre los dos países.

El momento fue interpretado por observadores como un gesto de diplomacia cultural, destinado a suavizar las relaciones entre los gobiernos de Japón y Corea del Sur, países con un pasado histórico marcado por tensiones territoriales y disputas derivadas del periodo colonial japonés.

PUEDE INTERESARTE: Gobierno de Japón lanzan monedas conmemorativas de Dragon Ball; ¿Llegarán a México?

Tras la actuación, los líderes intercambiaron baquetas firmadas como recuerdo del gesto. En mensajes publicados en redes sociales, Lee señaló su esperanza de que la armonía que mostraron al tocar juntos se refleje en una relación bilateral más estrecha paso a paso. Takaichi, por su parte, destacó la importancia de continuar con una comunicación estrecha entre ambos gobiernos.

El gesto ha generado un amplio eco en medios internacionales, donde se ha descrito la sesión como una combinación de diplomacia tradicional con un elemento cultural popular que desafía las convenciones de este tipo de encuentros oficiales.