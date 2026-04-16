Martha Debayle platica con Meryl Streep y Anne Hathaway sobre ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

En entrevista exclusiva Martha Debayle se sentó cara a cara con las leyendas de Hollywood, Meryl Streep y Anne Hathaway, para hablar sobre el estreno de la esperada secuela de The Devil Wears Prada (El Diablo Viste a la Moda). Más allá del glamour de Runway, la charla derivó en una profunda reflexión sobre el poder, la libertad y la independencia femenina.

El regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs

Veinte años después, el mundo vuelve a mirar a Miranda Priestly. Meryl Streep compartió que volver a interpretar a este ícono fue como “saltar dentro de un viejo sueño”. Streep reveló que en esta nueva entrega veremos a una Miranda que, aunque mantiene su agudeza y altos estándares, enfrenta de manera realista el cierre de una carrera y los cambios en la industria. Por su parte, Anne Hathaway confesó que este “do-over” le ha permitido disfrutar el proceso sin el miedo a cometer errores que sentía cuando era joven.

Te puede interesar: Martha Debayle brilla como anfitriona en el estreno mundial de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ en México

Independencia financiera: El mensaje viral

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Martha y las actrices coincidieron en que la verdadera libertad proviene del control del propio dinero. “Si no tienes control sobre tu dinero, no eres libre”, sentenció Martha, a lo que Anne Hathaway añadió con firmeza: “No es lindo ser financieramente analfabeta”. Meryl Streep recordó una anécdota de su infancia que la marcó: ver a sus padres discutir por dinero la hizo jurar que ella jamás tendría que pedir permiso para comprar algo para sus hijos.

MX- Descubre lo que dijeron sobre 'El Diablo Viste a la Moda 2', independencia financiera y el verdadero poder / Martha Debayle Ampliar

Redefiniendo el poder femenino

La conversación también desafió los estereotipos del “empoderamiento”. Streep mencionó que no le gusta el término “empowerment” porque le parece diminutivo; para ella, el poder reside en el corazón y en lo que estás dispuesto a arriesgar por tus convicciones. Anne Hathaway complementó esta visión definiendo el poder como libertad y la capacidad de usar esa libertad para ayudar a otros a subir en la fila.

La entrevista cierra con un toque de nostalgia y el icónico “That’s all” de Miranda Priestly, dejando claro que esta secuela no solo trata de moda, sino de la evolución de mujeres fuertes en un mundo que sigue intentando definirlas.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.