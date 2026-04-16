Sheinbaum fija nueva edad mínima de jubilación: Los requisitos para pensionarte con 53 años

El nuevo decreto firmado por la presidenta Sheinbaum fijó una nueva edad mínima de jubilación, permitiendo que los trabajadores del Estado puedan retirarse en el futuro a los 53 años (mujeres) y 55 años (hombres).

A raíz del decreto firmado en 2025 por la presidenta de México para ajustar las condiciones de quienes cotizan al ISSSTE, las reglas para el retiro en el sector público han comenzado a transformarse, buscando que el tiempo de servicio se traduzca en un retiro anticipado a través de una disminución gradual en los años requeridos para concluir la etapa laboral, abriendo nuevas posibilidades según el régimen en el que te encuentres. Y para entender cómo te beneficia este cambio y qué pasos seguir, es importante que revises los detalles de cómo Sheinbaum fijó la nueva edad mínima de jubilación y cuáles son los requisitos para pensionarte con 53 años.

¿Cómo me podré jubilar a los 53 años?

La jubilación anticipada a los 53 años se podrá obtener cuando el calendario de reducción gradual alcance dicha edad mínima, un beneficio que podrán ejercer las trabajadoras que cumplan con 28 años de servicio a partir del año 2034.

¿Cuándo se puede pedir la pensión anticipada?

La pensión anticipada se puede pedir cuando logres hacer coincidir tus años de servicio con la edad establecida en el calendario del decreto para el año en curso:

De 2025 a 2027: Mujeres 56 años y Hombres 58 años.

De 2028 a 2030: Mujeres 55 años y Hombres 57 años.

De 2031 a 2033: Mujeres 54 años y Hombres 56 años.

De 2034 en adelante: Mujeres 53 años y Hombres 55 años.

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¿Cómo puedo obtener una pensión anticipada?

Para obtener la jubilación anticipada, es importantísimo cumplir con estos requisitos:

Debes pertenecer obligatoriamente al régimen del Artículo Décimo Transitorio .

. Contar con 28 años laborados si eres mujer o 30 años si eres hombre .

o . Checar que tu edad actual sea la permitida en el calendario de reducción gradual de la ley.

Acudir a la unidad administrativa del ISSSTE que te corresponda con tu hoja de servicios actualizada para solicitar formalmente tu baja.

¿Cuál es la edad mínima para jubilarse en el ISSSTE?

La edad mínima para jubilarse en el ISSSTE durante este 2026 es de 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres. Es importante que sepas que estas edades continuarán descendiendo cada tres años según las nuevas tablas de jubilación.

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