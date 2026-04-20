Reparto Utilidades 2026: Revelan lista de trabajadores que no recibirán reparto este año

No todos los empleados participan en el reparto del utilidades este 2026, checa la lista de trabajadores que no recibirán reparto este año según su antigüedad o puesto jerárquico.

Llegó la temporada de recibir las ganancias anuales de las empresas, pero no todos los empleados verán este ingreso extra en su cuenta. Aunque es un derecho por ley, existen condiciones muy específicas sobre el tiempo trabajado y el tipo de contrato que podrían dejarte fuera de este beneficio este año. Para que sepas exactamente qué esperar y no te lleves sorpresas, aquí te explicamos cómo funciona el reparto utilidades 2026 y te revelan lista de trabajadores que no recibirán reparto este año.

¿Qué empresas dan utilidades y cuáles no?

Las empresas que dan utilidades son todas aquellas que operan con fines de lucro y generan ganancias anuales comprobables. Por el contrario, las instituciones que no están obligadas son:

Empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento.

durante su primer año de funcionamiento. Empresas dedicadas a productos nuevos durante los primeros dos años de vida.

durante los primeros dos años de vida. Empresas de la industria extractiva (como minería) durante su periodo de exploración.

(como minería) durante su periodo de exploración. Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro (como fundaciones).

sin fines de lucro (como fundaciones). El IMSS e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Empresas con un capital menor al que fija la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

¿Quién no entra en el reparto de utilidades?

Quien no entra en el reparto de utilidades son las personas que ocupan los puestos más altos en la estructura organizacional o que no tienen una relación subordinada directa, tales como:

Directores, administradores y gerentes generales de las empresas.

de las empresas. Socios o accionistas de la compañía.

de la compañía. Trabajadores del hogar (empleadas domésticas).

(empleadas domésticas). Prestadores de servicios profesionales contratados bajo el esquema de honorarios, ya que no existe una relación laboral subordinada.

TE PUEDE INTERESAR: Utilidades llegarán a Exempleados en 2026: Este es el porcentaje que les toca recibir por ley

¿Qué personal no tendrá derecho a participar en el reparto de utilidades?

El personal que no tendrá derecho a participar en el reparto de utilidades son específicamente aquellos trabajadores eventuales que laboraron menos de 60 días durante el año fiscal correspondiente. O sea que, si trabajaste 59 días o menos, la ley no obliga al patrón a incluirte en el cálculo del pago.

¿Quién tiene derecho a utilidades en México?

Quien tiene derecho a utilidades en México son todas las personas trabajadoras y extrabajadoras de base o eventuales que laboraron al menos 60 días durante el año fiscal anterior. Esto incluye a personal en activo, con incapacidad temporal, madres con licencia de maternidad, padres con permiso de paternidad y trabajadores de plataformas digitales que hayan acumulado más de 288 horas anuales.

¿Cómo saber si te corresponden utilidades?

Para saber si te corresponden utilidades, debes verificar si laboraste como trabajador activo por el periodo mínimo obligatorio para un mismo empleador y, sobre todo, confirmar si la empresa generó una utilidad neta en su declaración anual ante el SAT.

Si cumples con el tiempo pero la empresa no tuvo ganancias, lamentablemente no habrá monto que repartir.

¿Cuándo una empresa está obligada a dar utilidades?

La empresa está obligada a dar utilidades cuando registra una renta gravable (ganancia neta) en su ejercicio fiscal. Según la Ley Federal del Trabajo, el patrón debe repartir el 10% de dichas ganancias entre sus colaboradores, siempre que estas se hayan generado y reportado ante el SAT.

TE PUEDE INTERESAR: Pago de Utilidades 2026: ¿Cuánto es lo mínimo que deben de depositarte este año? Esto dice la LFT