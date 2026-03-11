Pago de Utilidades 2026: ¿Cuánto es lo mínimo que deben de depositarte este año? Esto dice la LFT

Revisa aquí el pago de utilidades 2026 y cuánto es lo mínimo que deben de depositarte este año, según la LFT.

Con la primavera asomándose, también se acerca una de las fechas más importantes para los trabajadores en México. Si trabajaste al menos 60 días durante el año pasado, es muy probable que te toque una parte de las ganancias que generó tu empresa. Para que no te den menos de lo que marca la ley, aquí te decimos todo sobre el pago de las utilidades en 2026 y cuánto es lo mínimo que deben de depositarte este año, según lo que dice la LFT.

¿Cuánto es lo mínimo que te deben pagar de utilidades en 2026?

Lo mínimo que la empresa debe repartir entre su plantilla es el 10% de las utilidades netas que generó durante el año fiscal anterior. Es decir, de toda la ganancia libre que reportaron al SAT, una décima parte se divide entre los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: Utilidades 2026: Calendario oficial de pago y la lista de quiénes sí reciben el reparto

¿Cómo calculo mis utilidades en 2026?

Para que saques tu cuenta, ese 10% se divide en dos partes iguales:

La primera mitad se reparte por igual entre todos los trabajadores, tomando en cuenta únicamente los días laborados en el año.

La segunda mitad se distribuye proporcionalmente según el monto de los salarios que percibiste durante el año.

Toma en cuenta que el Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo pone un tope para los trabajadores de confianza, porque si ganas más que el sindicalizado de mayor rango, se tomará el salario de este último aumentado en un 20% como base máxima para tu cálculo.

¿Quiénes reciben utilidades en 2026?

Aquí te decimos quiénes sí tienen derecho a cobrar las utilidades en 2026:

Trabajadores activos

Personal con incapacidad temporal

Madres y padres con licencia

Exempleados que hayan trabajado al menos 60 días durante el año anterior

trabajado al menos durante el año anterior Trabajadores de plataformas digitales que hayan trabajado más de 288 horas anuales mediante apps.

TE PUEDE INTERESAR: Consultorio: reparto de utilidades