Recibe Sheinbaum a Jamieson Greer, revisan asuntos de T-MEC

Cerca de hora y media duró el acercamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, encabezados por Jamieson Greer

Alrededor de hora y media, duró el acercamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, encabezados por Jamieson Greer, como parte de las negociaciones del tratado comercial México.

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Reuniones y mesas de trabajo

Previo al acercamiento en Palacio Nacional, el funcionario estadounidense dijo que se trabaja para alcanzar un Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá adecuado. En tanto el secretario de economía Marcelo Ebrard, señaló que continuarán las mesas de trabajo junto a la Secretaría de Economía, en seguimiento a los encuentros previos realizados en Washington.

“Estamos felices de recibirlo, va a tener una compensación con la presidenta. Esto para México es muy buena señal. Vamos a estar trabajando en las conversaciones sobre el tratado, como dijo el embajador”.

Previamente en la mañanera, la Primera Mandataria, dio a conocer que si bien es la Secretaría de Economía quien llevará el seguimiento de la negociación, la comunicación y diálogo, se acordó la incorporación de tres personas al equipo: la doctora Diana Alarcón, representante de México ante el Banco Mundial Julio Verdeguet, secretario de Agricultura y Roberto Lazari, Director General de Nafin y Bancomext, para fortalecer los acuerdos comerciales.

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Integración del equipo negociador

“Quien lleva toda la el la negociación, el la comunicación, el diálogo es la secretaría de economía, y se están incorporando al equipo tres personas, además del equipo de la secretaría de economía. Es la doctora Diana Alarcón, que ella es nuestra representante ante el Banco Mundial en Washington. Ella es doctora en economía y se está incorporando al equipo. Igual, Julio Verdeguet, para todos los temas, el doctor Julio Verdeguet, para todos los temas, pues, que tienen que ver con la agricultura, lo agropecuario, y Roberto Lazari, que es también el director de NAFINSA en este momento. Entonces, decidimos fortalecer el grupo que está llevando los acuerdos comerciales”.

Al concluir el acercamiento, no dieron ninguna información los participantes que decidieron tomar de inmediato sus vehículos incluso se vio a Ebrard y Greer, hablando en la puerta de Correo Mayor aunque se vio al estadounidense algo alterado y haciendo gestos con las manos.

El funcionario estadounidense aún tendrá dos encuentros más con autoridades mexicanas, encabezadas por Ebrard Casaubond, y empresarios de ambos países en el marco del tratado comercial México.

ahz.