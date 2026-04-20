México reafirma compromiso en derechos humanos ante la ONU

Este lunes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dialogó con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, en el que reiteró el compromiso del Gobierno de México con la protección de los derechos humanos.

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¿Qué acordó México con la ONU en derechos humanos?

A través de redes sociales, la funcionaria subrayó que la atención a víctimas y sus familias se mantiene como eje central de la política pública.

En un diálogo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, @volker_turk, reiteramos el firme compromiso del @GobiernoMX con los #DDHH y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación… pic.twitter.com/DsQh7HpTMa — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 20, 2026

Rodríguez afirmó que la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas en México fortalece las capacidades institucionales para avanzar en la verdad, la justicia y la reparación.

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¿Cómo se fortalecerá la cooperación internacional?

Informó que, durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener la cooperación internacional para atender los retos en materia de derechos humanos en el país.

Gobierno de México reafirma compromiso con la ONU Ampliar

¿Cuál es la estrategia del gobierno en la materia?

La titular de Gobernación destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral del Gobierno de México para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

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