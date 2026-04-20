La telenovela que sigue dominando el streaming mundial y está en el Top 10 global décadas después de su estreno

Mx - Betty la fea, la novela más vista en todo el mundo

Una telenovela que marcó a toda una generación y se estrenó hace 20 años, está viviendo un nuevo auge y se ha colocado entre el Top 10 global del streaming, demostrando que algunas historias no pasan de moda. Y si, estamos hablando de “Betty la fea”, pues la novela colombiana se ha posicionado entre los contenidos más vistos en Prime Video.

Actualmente, este título ocupa el puesto no. 8 a nivel mundial de acuerdo con el sitio especializado de crítica Flixpatrol, compitiendo directamente con producciones recientes y grandes estrenos.

¿De qué trata ‘Betty la fea’, telenovela que se encuentra en el Top 10 global de Prime Video?

‘Betty la fea’ sigue a una joven brillante pero constantemente subestimada por su apariencia, que entra a trabajar a una importante empresa donde tendrá que enfrentar retos profesionales, personales y emocionales. Sobre todo, por ser un ambiente superficial, lleno de conflictos laborales y decisiones que marcarán el rumbo de sus protagonistas sin perder el toque de humor.

Más allá del romance, ‘Betty la fea’ es una historia de identidad, crecimiento personal y el romper estereotipos, que sigue siendo una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos, con múltiples adaptaciones en distintos países.

TAMBIÉN PUEDES LEER: La película de terror que está en HBO Max y con 92% en Rotten Tomatoes que está reviviendo una saga brutal

¿Por qué ‘Betty la fea’ sigue siendo una telenovela con éxito?

Su regreso al streaming ha provocado que tanto fans originales como nuevos espectadores, la descubran o revivan, impulsando así su popularidad recientemente.

Asimismo, su historia fácil de enganchar desde el primer capítulo, sus personajes icónicos y reconocibles, funcionan tanto para nuevas audiencias como para quienes la vieron en su estreno original. Aunado a esto, la nostalgia de saber cómo era el mundo a inicios de los 2000s ha hecho que esta no baje del posicionamiento global.

Mx - Betty la fea, la novela que no se baja del top 10 global en streaming Ampliar

¿Dónde ver ‘Betty la fea’?

No importa la edad que tengas, si ‘Betty la fea’ es una novela que te ha llamado mucho la atención, puedes verla en la plataforma de streaming ‘Prime Video’, la cual está disponible en la mayoría de países. En México la telenovela ocupa el cuarto lugar de lo más visto, por lo que si te encuentras en el ambiente laboral, seguro te hará mucho sentido lo que pasa dentro de la trama.