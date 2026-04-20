Fiscal capitalina reconoce omisiones en el caso de feminicidio de Edith Guadalupe y rechaza fabricación de culpables

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, reconoció diversas omisiones en el caso de Edith Guadalupe y negó la fabricación de culpables. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSURO.COM

La fiscalía reconoce omisiones

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde afirmó “ Sí hay una omisión por parte de esta institución en relación a cuándo intervenimos” , afirmó que el día 16 se les dio la ubicación del domicilio en donde fue hallado el cuerpo de Edith, pero fue hasta la noche de ese día cuando se hizo la intervención en el edificio de la

A partir de ese momento dijo “se investigó con un protocolo muy claro de feminicidio”, con elementos que permitieran la identificación de un responsable, la intervención del edificio en donde dio “se encontraron diversos indicios”, que permitieron identificar a Juan Jesús “N” como presunto responsable

Indicios de sangre, borrado de videos de las cámaras a partir de la entrada de la víctima alrededor de las 4:30 de la tarde, hora entre la cual y las 5:30 se habría cometido el feminicidio.

Las contradicciones del detenido fueron también elemento clave para su detención. “no registró la entrada de Edith al domicilio… En principio dio un departamento que no existía en el edificio”.

.@BerthaAlcalde, titular de la @FiscaliaCDMX en #AsíLasCosasW con @warkentin



🔴¿Qué ha sucedido con las investigaciones sobre el caso de Edith Guadalupe Valdes Saldívar?



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La fiscal Bertha Alcalde resaltó como “importante entender en qué momento procesal estamos, por la especulación que ha provocado en medios y por la indignación, no es que la investigación haya terminado”.

Hubo indicios para la orden de detención no se detuvo en flagrancia… estamos en medio de la audiencia inicial y la investigación está en curso”.

Hay que recordar que el próximo miércoles tras la audiencia de continuidad se sabrá si Juan Jesús “N” será o no vinculado a proceso por lo que afirmó “De lograrse la vinculación abre una investigación complementaria, es decir hay una primera hipótesis con indicios muy sólidos, pero estamos agotando todas las líneas de investigación alrededor de este caso no nos vamos a conformar con la primera información Aspectos que han sido mencionados públicamente, pero será un juez quien determine su situación conforme al debido proceso.

Reiteró:

No vamos a fabricar culpables y a este sujeto no se le golpeó”. —

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El otro acto de omisión fue la corrupción que se dio en elementos, “incluso antes del hallazgo de la víctima”, ellos señalaron que “un elemento de la policía de investigación les pidió dinero”, y afirmó “estamos investigando, pero el elemento sigue en suspensión”. Hasta el momento dijo, “ellos manifestaron que hubo un intercambio telefónico, el policía niega los hechos”.

Reconoció el caso como una alerta “muy seria” por lo que aseguró que “no se trata solo de suspenderlos”.

Negó que la fiscalía tenga que dejar pasar 72 horas para intervenir y recordó que “hay protocolos muy claros en relación con la búsqueda inmediata” Tenemos la obligación de actuar desde el primer momento de la desaparición, la omisión se dio cuando se hace el reporte, y está suspendido también una ministerio público y otro policía por la omisión de un policía de investigación que no asistió al domicilio señalado al que había asistido Edith. Por todo lo anterior, dijo se procede contra los elementos para identificar acciones penales por investigar.

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El otro sospechoso

Sobre el sujeto del video viralizado que realiza tocamientos a una joven en el elevador del mismo edificio en el que fue localizado el cuerpo de Edith, dijo que se tiene el nombre y está localizado, pero se sigue la investigación, sin que hasta el momento se encuentre relación del sujeto con el feminicidio.