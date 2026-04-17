Feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX: Clara Brugada exige justicia y cero impunidad

Tras expresar su solidaridad con la familia de la víctima, Clara Brugada aseguró que no habrá impunidad

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, condenó el feminicidio de Edith Guadalupe Valdez Zaldívar, de 21 años.

La Fiscalía CDMX informa que, derivado de las labores de búsqueda e investigación, fue localizada sin vida Edith Guadalupe Valdez Saldívar, de 21 años.



Desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes y la investigación se conduce bajo el protocolo de… pic.twitter.com/b11LO4yG84 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 17, 2026

¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?

Tras expresar su solidaridad con la familia de la víctima, aseguró que no habrá impunidad.

“Con profunda indignación condenamos enérgicamente el feminicidio de Edith Guadalupe Valdez. Compartimos el dolor inmenso de sus familiares y reiteramos nuestro compromiso para que este crimen no quede impune”. —

En un mensaje a medios de comunicación, la funcionaria pidió a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján que actúe, con perspectiva de género.

Condeno el asesinato de Edith Guadalupe y reitero mi compromiso para que este crimen no quede impune. https://t.co/b0V39x41iE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 17, 2026

¿Qué irregularidades se investigarán?

Y solicitó que se investiguen a fondo los señalamientos de los familiares de la víctima sobre posibles irregularidades tras la denuncia, incluidos presuntos actos de corrupción o negligencia de servidores públicos.

“En caso de acreditarse alguna irregularidad, las personas responsables deben ser sancionadas con todo el peso de la ley”. —

¿Qué instancias darán seguimiento?

La jefa de Gobierno señaló que que tanto la Fiscalía como la Comisión de Búsqueda ofrecerán información adicional sobre el caso.

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