Feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX: Clara Brugada exige justicia y cero impunidad
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó enérgicamente el feminicidio de Edith Guadalupe Valdez Zaldívar, joven de 21 años cuya muerte ha causado indignación en la capital.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, condenó el feminicidio de Edith Guadalupe Valdez Zaldívar, de 21 años.
¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?
Tras expresar su solidaridad con la familia de la víctima, aseguró que no habrá impunidad.
“Con profunda indignación condenamos enérgicamente el feminicidio de Edith Guadalupe Valdez. Compartimos el dolor inmenso de sus familiares y reiteramos nuestro compromiso para que este crimen no quede impune”.—
En un mensaje a medios de comunicación, la funcionaria pidió a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján que actúe, con perspectiva de género.
¿Qué irregularidades se investigarán?
Y solicitó que se investiguen a fondo los señalamientos de los familiares de la víctima sobre posibles irregularidades tras la denuncia, incluidos presuntos actos de corrupción o negligencia de servidores públicos.
“En caso de acreditarse alguna irregularidad, las personas responsables deben ser sancionadas con todo el peso de la ley”.—
¿Qué instancias darán seguimiento?
La jefa de Gobierno señaló que que tanto la Fiscalía como la Comisión de Búsqueda ofrecerán información adicional sobre el caso.