Mx - Irán cede y reabre Ormuz, pero Trump no levanta el bloqueo de Estados Unidos(Photo by Shady Alassar/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Irán dio un paso calculado en uno de los puntos más sensibles del comercio global al anunciar la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, equivalente a entre 17 y 20 millones de barriles diarios. La decisión, sin embargo, no implica una vuelta a la normalidad, está condicionada a la vigencia del alto el fuego con Estados Unidos, lo que mantiene a mercados y gobiernos en alerta permanente.

El movimiento ocurre tras semanas de tensión que provocaron la acumulación de más de 200 buques en espera entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, además de disparar los precios internacionales del crudo por encima de los 100 dólares por barril en algunos momentos. La reapertura parcial ha permitido un ajuste inmediato en los mercados.

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Reapertura de Irán, bloqueo de EE. UU.

La apertura del paso marítimo no significa libre tránsito. Autoridades iraníes han establecido corredores específicos bajo su supervisión directa, lo que en la práctica implica un control operativo del flujo energético global. Esta medida responde a preocupaciones de seguridad tras la colocación de minas en semanas previas, cuya remoción ha sido parcialmente asumida por fuerzas estadounidenses.

Desde Washington, el despliegue militar se mantiene activo. Funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos y mandos del Comando Central de Estados Unidos han confirmado operaciones navales en la zona para garantizar el paso de embarcaciones estratégicas, aunque sin levantar completamente el cerco sobre Irán. La tregua, con duración limitada y sin garantías de extensión, se perfila más como una pausa táctica que como una solución definitiva.

Impacto inmediato en petróleo y comercio global

El efecto en los mercados fue inmediato. Tras el anuncio, el precio del barril de Brent registró caídas de entre 3% y 5% en una sola jornada, reflejando el alivio por la reapertura de una arteria energética crítica. Sin embargo, el descenso no elimina el riesgo, ya que la dependencia global del estrecho convierte cualquier interrupción en un detonante de inflación energética a escala mundial.

En términos logísticos, la descongestión avanza lentamente. Decenas de petroleros han comenzado a cruzar la zona, pero el retraso acumulado podría tardar semanas en normalizarse. Países altamente dependientes de importaciones energéticas, especialmente en Asia y Europa, siguen evaluando escenarios de contingencia ante una posible reactivación del bloqueo.

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¿Es el fin de la guerra?

El trasfondo del movimiento va más allá del comercio. La reapertura se da en medio de señales de negociación sobre el programa nuclear iraní, donde Washington busca compromisos más amplios y duraderos. Aunque no hay confirmación oficial de concesiones, fuentes estadounidenses sugieren que Teherán ha mostrado disposición a limitar ciertos niveles de enriquecimiento de uranio.

Mientras tanto, la Unión Europea ha planteado la posibilidad de una fuerza multinacional para proteger la navegación en Ormuz, consciente de que cualquier escalada podría redefinir el equilibrio energético global. El estrecho vuelve a operar, pero bajo una tensión latente que mantiene al mundo pendiente de cada movimiento.