Mx - Dos buques de India atacados en Ormuz reactivan el pulso militar entre Irán, Estados Unidos e Israel / Germán Vogel

El conflicto en Medio Oriente parece no tener final. Hoy se ha registrado un ataque a dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. De acuerdo con la actualización del 18 de abril de 2026 de El País, ambas embarcaciones navegaban bajo bandera de India cuando fueron alcanzadas en medio del aumento de hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El incidente vuelve a poner presión sobre el comercio marítimo global; el estrecho de Ormuz se mantiene como centro de la crisis: por ahí transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

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Ataque a dos buques en el estrecho de Ormuz

El ataque ocurrió en una zona altamente militarizada entre Irán y Omán. Los dos buques afectados eran de origen comercial y operaban bajo bandera india, lo que provocó una reacción inmediata del gobierno de Nueva Delhi.

Aunque no se ha atribuido oficialmente la responsabilidad, el contexto apunta a una escalada más dentro del conflicto regional. La zona ya había registrado incidentes previos en semanas recientes, aumentando la incertidumbre sobre la seguridad de la navegación.

Irán cierra el estrecho tras el incidente

Tras el ataque, Irán decidió volver a cerrar el estrecho de Ormuz, poco después de haberlo reabierto. La medida se da en paralelo al bloqueo naval de Estados Unidos en la región, lo que ha tensado aun más el conflicto que no parece acabar.

El cierre impacta directamente en el flujo global de petróleo, ya que el estrecho es una de las principales rutas de exportación energética del mundo.

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India exige explicaciones diplomáticas

El gobierno de India llamó a consultas al embajador iraní tras confirmarse que sus barcos fueron atacados. La tensión diplomática crece mientras Nueva Delhi busca garantías para la seguridad de su comercio marítimo.

El incidente complica la posición de India, que depende del libre tránsito en la región para su suministro energético.

Escalada regional más allá del Golfo

El conflicto también se extiende al sur de Líbano, donde se reportan ataques vinculados a grupos aliados de Irán. Esto abre un segundo frente que aumenta el riesgo de regionalización del enfrentamiento.

La combinación de escenarios en el Golfo y el Levante refuerza la complejidad del conflicto y dificulta cualquier vía inmediata de desescalada.