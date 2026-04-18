;

Crisis en Cuba: México, España y Brasil piden medidas urgentes

La crisis en Cuba motivó a los gobiernos de México, España y Brasil a comprometer apoyo humanitario coordinado.

México, España y Brasil alinean su política exterior y exhortan a otros países a enviar ayuda a Cuba, y respetar su soberanía.

México, España y Brasil alinean su política exterior y exhortan a otros países a enviar ayuda a Cuba, y respetar su soberanía.

Araceli Hernández Zamora

Desde España y luego del exhorto de la presidenta Claudia Sheinbaum por el respeto a la soberanía de Cuba, esta tarde los gobiernos de Brasil y España se unieron para emitir un comunicado que expresa la preocupación de los gobiernos por la crisis que atraviesa la Isla y la necesidad de apoyar y respetar su soberanía.

TE PODRÍA INTERESAR: EE.UU. alista intervención en Cuba: Pentágono define escenarios mientras sigue la guerra con Irán

Ante la evolución de los acontecimientos en Cuba y la dramática situación que vive el pueblo cubano, los Gobiernos de Brasil, España y México:

  1. Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional. Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano.
  2. Reiteramos la necesidad de respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
  3. Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, y en ese sentido hacemos un llamamiento a un diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Su objetivo debe ser encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad.​

Síguenos en Google News y encuentra más información:

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad