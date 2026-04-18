Crisis en Cuba: México, España y Brasil piden medidas urgentes
La crisis en Cuba motivó a los gobiernos de México, España y Brasil a comprometer apoyo humanitario coordinado.
Desde España y luego del exhorto de la presidenta Claudia Sheinbaum por el respeto a la soberanía de Cuba, esta tarde los gobiernos de Brasil y España se unieron para emitir un comunicado que expresa la preocupación de los gobiernos por la crisis que atraviesa la Isla y la necesidad de apoyar y respetar su soberanía.
TE PODRÍA INTERESAR: EE.UU. alista intervención en Cuba: Pentágono define escenarios mientras sigue la guerra con Irán
Ante la evolución de los acontecimientos en Cuba y la dramática situación que vive el pueblo cubano, los Gobiernos de Brasil, España y México:
- Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional. Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano.
- Reiteramos la necesidad de respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
- Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, y en ese sentido hacemos un llamamiento a un diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Su objetivo debe ser encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad.